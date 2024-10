CAMEROUN :: Tribalisme et clientélisme au sein de l’administration fiscale à l’Ouest :: CAMEROON

Une correspondance épistolaire expose Luc Désiré Nkono, chef du centre régional des impôts . Monsieur Wowe Tembreo, inspecteur de régie financière et chef du Centre des impôts des moyennes entreprises(Cime) se plaint des agissements de son supérieur hiérarchique direct. Quelques clichés de ce malaise à travers l’extrait transmis à Roger Athanase Meyong Abath, Directeur des impôts à Yaoundé. Suivant nos recoupements, le patron de l’administration fiscale a prôné l’apaisement et en attendant...

L'intégralité de la correspondance en dessous

"Le Chef Centre des Impôts des Moyennes Entreprises de Bafoussam

A

Monsieur le Directeur Général des Impôts



Objet : Acharnement et persécution administratifs accentués à mon égard.



Monsieur le Directeur Général,



Depuis deux ans, je fais l’objet d’un acharnement et persécution professionnels intenses, persistants et incessants dont le seul crime commis est d’être le frère de l’ex- Directeur Général des Impôts, Monsieur MOPA FATOING Modeste actuellement détaché auprès du FMI par la volonté du Président de la République.



Ce délit de faciès, contraire aux valeurs citoyennes prônées par le Chef de l’Etat pourtant déterminé à faire du Cameroun une République du vivre ensemble sans ségrégation tribale ni exclusion sociale, est aujourd’hui utilisé par certains responsables de l’Administration fiscale comme une arme de destruction massive d’une catégorie du personnel qualifié par haine sociologique d’étranger.



En effet, après le départ de ce grand serviteur de l’Etat qui a su bâtir une Administration fiscale sur le fondement des valeurs patriotiques et professionnelles rigides, le Chef de Centre Régional Monsieur NKONO Luc Désiré son historique adversaire, a mis en place un ignoble dispositif de représailles et de règlements de compte administratif à mon égard avec pour objectif affiché la récupération de mon poste de responsabilité qui doit désormais revenir de droit à son clan Béti. Le slogan à la résonnance tribaliste : « son frère est parti et il doit aussi partir »a immédiatement été lancé et mis en œuvre à travers des stratégies bien conçues.



La première technique a consisté à organiser un coup d’état scientifique par le biais de ses lieutenants d’alors à savoir le Chef de Brigade des Enquêtes M. BETSAMA et le Chef de l’inspection Régional des services M. NGOLO dont la mission à eux confiée visait non seulement à déstabiliser mes services en s’ingérant violemment dans la gestion des activités de contrôle du CIME, mais surtout à dresser leurs frères du Centre contre mon autorité.



La première tentative était d’entreprendre des contrôles fiscaux clandestins et de reprendre les contrôles déjà effectués par mes services compétents à travers leurs fameux droits de reprise. Ma farouche résistance face à ce mercenariat fiscal en soumettant cette situation confuse à votre arbitrage, vous a permis de mettre un terme à cette situation capharnaumique en instruisant aussi bien au Chef de Centre Régional architecte de l’anarchie et à ses acolytes inconscients de rapporter sans délai leurs actes illégaux (Cf copies de vos correspondances adressées à toutes les parties.)



L’ennemi ne dormant jamais, la deuxième stratégie a consisté à porter à votre attention des accusations calomnieuses au motif d’exercice des contrôles fiscaux hors programme par mes services, saisine à l’origine de la mission d’audit des contrôles fiscaux commise par vos soins à l’effet d’établir la véracité des faits dénoncés. Nos explications vous ont amené en toute lucidité, clairvoyance et responsabilité à en prendre acte et à nous inviter de nous soumettre dorénavant aux recommandations édictées (Cf. copie de votre correspondance)et depuis lors, nous observons sans faille vos prescriptions en la matière.



L’échec cuisant essuyé par ce gang sans scrupules a fini par semer la confusion dans leur rang. Aujourd’hui, les principaux acteurs qui ont été farouchement mobilisés en raison de leur proximité déclarée avec vous (selon leurs propres propos) pour faciliter l’accomplissement de leur malsain projet de destruction de ma carrière professionnelle, ont brusquement fait défection. La preuve, depuis le mois de novembre 2023, M. BETSAMA et M. NGOLO sont à couteaux tirés avec le Chef de Centre Régional et se regardent furieusement en chiens de faïence. Ils n’ont d’ailleurs pas hésité de dire que « c’est une malédiction de travailler avec celui-là ». On comprend dès lors pourquoi M.BETSAMA a déserté les lieux et abandonné son service du fait de l’humiliation psychologique sévèrement subie et des remords moraux douloureusement éprouvés. Il m’a d’ailleurs présenté ses sincères excuses pour s’être naïvement laissé exploité par un homme essentiellement mu par la seule volonté de nuire à la carrière de ses jeunes collaborateurs au profil professionnel chargé d’avenir.



Ayant à ce jour perdu ses bras armés, le Chef de Centre Régional a choisi de recruter un expert en commérage et délation dans mes services en la personne de M. AMADOU NDETAPPOFOURA (Inspecteur Gestionnaire), pourvoyeur des dénonciations grossièrement mensongères récemment portées à votre attention.



Encore une fois, vos proches collaborateurs sont mis à contribution pour former un réseau de complicité et de complot afin de me priver des supports et soutiens internes. Convaincus de la robustesse de mon mental de fer insusceptible de fléchissement, ils ont changé de paradigme de déstabilisation morale. Leur nouvelle approche consiste à intimider et à terroriser mes collaborateurs fidèles et loyaux, les deux nordistes AHMADOU BABA (Inspecteur Gestionnaire), ALIOUM HAMADOU (Inspecteur Vérificateur) et mon Chef de Brigade de Contrôle ONANA ABOUNA Robert qui refuse toute manipulation et instrumentalisation. Ces trois collaborateurs très dévoués et engagés au travail, serviteurs exemplaires dotés de la probité morale irréprochable subissent actuellement la même persécution pour obstruction à leur cible privilégiée que je suis. Victimes collatérales, ils sont moralement torturés pour lâcher- prise et regagner sa milice fiscale.



A l’heure actuelle, le Chef de Centre Régional utilise ce détracteur et traître AMADOU NDETAP, collaborateur le plus paresseux, incompétent et nuisible, comme cheval de bataille pour à tout prix réussir son plan machiavélique. Singulièrement spécialisé dans l’art des dénonciations fallacieuses, cet agent véreux s’illustre par le braquage et l’arnaque des contribuables ( Cf copie de lettre d’un contribuable ). La Région fiscale de l’Adamaoua d’où il vient l’a précipitamment dégagé pour son comportement déviant et hostile à l’harmonie sociale. Le Chef de Centre Régional de cette circonscription fiscale pourrait en cas de besoin vous fournir plus amples informations à son sujet. J’ai même sollicité en vain son affectation hors de mes services pour préserver le climat professionnel et sauvegarder la tranquillité des autres collaborateurs perturbés par ses agissements pernicieux. Aussi, faut-il rappeler pour le déplorer que ce dernier crie haut et fort à qui veut l’entendre qu’il est votre ami personnel et que vous serez contraint d’exécuter les yeux fermés contre notre personne la décision qu’il vous aura dictée.



Il n’est pas inutile de rappeler le triste sort et les mêmes pratiques de tortures administratives que mes prédécesseurs originaires de la Région de l’Est (MM. TONGA et PITOL) ont également subis sous l’encadrement de ce même Chef de Centre Régional ennemi de tout ce qui n’est pas de sa souche ethnique. Ils sont également une source précieuse d’informations pour vous renseigner sur le difficile et pénible rapport qu’entretient ce Chef de Centre Régional avec tout Chef Cime placé à ses côtés du fait de son amour très prononcé pour l’argent. Son sobriquet connu de tout le personnel des impôts du Cameroun le prouve à souhait : « Kofi Gombo, No pity in business.» A cet effet, nous subissons au quotidien la pression et harcèlement pour ravitaillement de son compte bancaire parfois au prix de nos salaires et primes trimestrielles (preuves matérielles disponibles).



A cet égard, mon intégrité morale tirée de ma culture sahélienne et de mon éducation de base ne sauraient être remises en cause par des individus en quête éhontée d’intérêts égoïstes et de poste par la voie de raccourci. Ma débauche d’énergie et mon engagement sans relâche à accomplir dignement la mission de mobilisation optimale des recettes fiscales que la haute hiérarchie a bien voulu me confier demeure un témoignage vivant. Les chiffres suffisamment éloquents le prouvent à souhait comme l’illustre le tableau comparatif ci-dessous depuis mon arrivée à la tête de cette structure d’élite en octobre 2020 .."