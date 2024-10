CAMEROUN :: Dr. DJAPA Calvin"Nous acceptons des étudiants à partir du CEP,nos formations sont accessibles à tous :: CAMEROON

Dr. DJAPA Calvin,est le promoteur du Centre de Formation Professionnelle en Métiers de l'Hôtellerie et des Petits Métiers du NDE. Le secteur de l’hôtellerie et de la restauration connaît une croissance fulgurante, aussi bien au Cameroun qu’à l’international. Cependant, cette expansion s'accompagne d'un besoin pressant en personnel qualifié, capable de répondre aux standards élevés des établissements modernes. Pour répondre à cette demande, un Centre de Formation Professionnelle spécialisé dans les métiers de l’hôtellerie, de la restauration, et des services connexes ouvrira ses portes le 21 octobre 2024. Situé à Bangangté et à Yaoundé-Mimboman, ce centre propose des formations pratiques et adaptées aux réalités du marché. Accessible dès le niveau CEP/CEPE, le programme offre des diplômes reconnus, incluant DQP et CQP, ainsi qu’une immersion professionnelle grâce à un stage de trois mois dans des hôtels d’au moins trois étoiles.



Bonjour Monsieur le Promoteur, merci de nous accorder cet entretien. Pouvez-vous nous parler de ce qui vous a motivé à créer ce centre de formation professionnelle en métiers de l’hôtellerie ?

Bonjour et merci de l’intérêt que vous portez à notre centre. L’idée est née du constat que le secteur de l’hôtellerie et de la restauration au Cameroun est en plein essor, mais manque cruellement de personnel qualifié. Nous avons voulu combler cette lacune en offrant des formations de qualité qui permettent aux jeunes d’acquérir les compétences nécessaires pour intégrer rapidement le marché du travail. L’hôtellerie est un secteur d’avenir, et nous souhaitons que nos étudiants deviennent des acteurs majeurs de cette industrie.

Quels sont les principaux domaines de formation que vous proposez ?

Nous avons structuré notre programme autour des métiers les plus demandés dans le secteur de l’hôtellerie et des services connexes. Nos filières incluent l'hôtellerie, la restauration, la gestion d'hôtel, la cuisine diététique et internationale, ainsi que des spécialités comme la pâtisserie et la décoration. Nous offrons aussi des formations techniques comme la maintenance informatique, le secrétariat bureautique et des filières liées au domaine médical, telles que technicien adjoint de laboratoire, auxiliaire de vie et auxiliaires de pharmacie.

Vous mentionnez également un stage en hôtel à la fin du programme. Pouvez-vous nous en dire plus ?

En effet, nous avons mis en place un stage de trois mois à la fin des 10 mois de formation. Nous avons des partenariats avec des hôtels d’au moins trois étoiles, ce qui permet à nos étudiants de vivre une immersion totale dans le milieu professionnel. C’est une phase importante de leur apprentissage car ils mettent en pratique ce qu’ils ont appris et se familiarisent avec les réalités du métier.

Quelles sont les perspectives pour vos étudiants après leur formation ? Trouvent-ils facilement du travail ?

Absolument. Nous avons conçu nos programmes pour répondre aux besoins concrets du marché du travail. Le secteur de l’hôtellerie est en plein développement, que ce soit au Cameroun ou à l’international. Nos étudiants sortent avec un Diplôme de Qualification Professionnelle (DQP) ou un Certificat de Qualification Professionnelle (CQP), et la plupart d’entre eux trouvent rapidement des emplois dans des hôtels, restaurants ou entreprises liées au secteur de l’hôtellerie et de la restauration. Certains choisissent même de monter leur propre affaire.

Vous proposez également de la formation continue. À qui cela s’adresse-t-il ?

La formation continue s’adresse principalement aux professionnels qui sont déjà en activité mais qui souhaitent se perfectionner ou acquérir de nouvelles compétences. Nous leur permettons de suivre des modules spécifiques pour les aider à progresser dans leur carrière ou à se reconvertir dans un nouveau domaine.

Quel est le profil des étudiants qui s’inscrivent dans votre centre ? Quel niveau d’études est requis pour intégrer les formations ?

Nous acceptons des étudiants à partir du CEP/CEPE, ce qui rend nos formations accessibles à une large tranche de la population. Nous avons des jeunes qui viennent de terminer leurs études primaires, mais aussi des adultes en reconversion professionnelle. La diversité des profils rend les échanges très riches, et chacun y trouve son compte.

Enfin, pouvez-vous nous rappeler où se trouvent vos centres de formation ?

Nous avons deux sites principaux : à Bangangté, à l’entrée Tchouta Moussa à Mandja, et à Yaoundé-Mimboman, à l’entrée du Lycée, en face du supermarché DOVV. Ces deux centres sont facilement accessibles et bien équipés pour offrir une formation de qualité.

Merci beaucoup, Monsieur le Promoteur, pour cet entretien. Un dernier mot pour ceux qui souhaitent se lancer dans cette aventure ?

Merci à vous. J’invite tous les jeunes et professionnels intéressés par les métiers de l’hôtellerie, de la restauration et des services connexes à nous rejoindre. Notre formation est une véritable porte d’entrée vers un secteur dynamique et en pleine expansion. Nous sommes là pour les accompagner vers la réussite.