CAMEROUN :: Carrefour Emia : Brouille entre un taximan et une passagère :: CAMEROON

Il est environ 16h le 23 juin dernier au lieudit «Carrefour Emia» à Yaoundé, lorsqu’une dispute éclate entre un conducteur de taxi et une passagère à l’arrêt de taxi. La discorde qui va se solder par une claque, selon les témoignages des autres passagers à bord de ce véhicule, est née d’un malentendu entre la dame qui a reçu une gifle et le taximan Patrick.

« Il a décidé de transporter la dame qui devait payer 250Fcfa du lieudit Efoulan-lac pour le Carrefour Emia. Or elle aurait donné plutôt comme destination le Carrefour Abbia. Et une fois arrivés au carrefour Emia, le taximan s’est garé afin que la jeune dame sorte. Aucune réaction de la part de la concernée», explique un passager. Le monsieur, humblement, rapportent les témoins, va demander à la jeune femme si elle n’est pas arrivée. Une interpellation qui va la mettre en colère. Pour apaiser la tension, le taximan propose:

« madame, ce n’est pas un problème. Il paraît que j’ai mal suivi votre destination au départ. Ce qu’on va faire à présent c’est que vous allez traverser de l’autre côté de la route et vous allez proposer le même tarif pour Abbia. Ne me donnez pas un seul rond. Allez-y. » La dame va décliner son offre et dire qu’elle ne sort pas du véhicule. Le monsieur très remonté va lui donner une gifle.