CAMEROUN :: Safety School : Une école de formation en santé et sécurité au site Cimencam de Nomayos :: CAMEROON

Une école dédiée aux formations en santé et sécurité est désormais opérationnelle dans le site des Cimenteries du Cameroun (Cimencam) de Nomayos près de Yaoundé. Ouverte aux personnels et sous-traitants de l’entreprise, elle se donne pour objectif « zéro accident » dans le site. En présence des autorités administratives, politiques et traditionnelles de la ville de Mbankomo.

Avec l’inauguration de SafetySchool à l’usine de Nomayos 23 juin 2021, Cimencam continue de tisser la toile de son dispositif de formation de ses personnels et sous-traitants en matière de santé et de sécurité. Auparavant, il y a eu l’usine de Bonabéri le 17 octobre 2018 et l’usine de Figuil le 13 juin 2019. Safetyschool est désormais présente dans tous les sites d’implantation de l’entreprise. La santé et la sécurité étant la priorité des priorités pour l’entreprise, il était urgent de trouver un cadre de formation et d’encadrement du personnel sur les concepts santé et sécurité en vue de leur appropriation et implémentation au quotidien dans les usines.

Faut-il le rappeler, la santé et la sécurité au travail sont des conditions nécessaires pour une productivité maximale au sein de l’entreprise. Cimencam mesure l’ampleur de cet objectif. Aussi, la création des SafetySchool vient en réponse aux grands défis auxquels l’entreprise est confrontée. Il s’agit notamment de réduire le nombre d’accidents mineurs et d’accident avec arrêt, de réduire le niveau de tolérance des managers vis-à-vis des comportements dangereux, d’améliorer la qualité de la formation Santé et Sécurité des collaborateurs et des sous-traitants.

Pour y parvenir, Cimencam a mis les petits plats dans les grands. Des locaux flambants neufs pour une formation de qualité à travers un réseau de formateurs parmi les plus qualifiés. Il s’agit pour l’entreprise d’ «Assurer un bon niveau de maîtrise des Standards et Directives Santé et Sécurité du Groupe;Consolider une culture Sécurité au sein de la Société, sensibilisations régulières sur les Standards et Directives du Groupe;Etre un pôle de référence en matière de formation Santé et Sécurité dans notre cluster ». Au cours de son allocution, EbenezerineMoudio, la responsable des ressources humaines l’a d’ailleurs indiqué « Le but recherché étant d’atteindre zéro accident sur l’ensemble de nos sites »

Pour citoyenne qu’elle soit, l’initiative SafetySchool de Nomayos n’a pas laissé les autorités présentes indifférentes. Pour le sous-préfet de l’arrondissement de Mbankomo qui présidait la cérémonie le « know how » en matière de santé et sécurité qui sera dispensé à SafetySchool devrait s’étaler pour profiter à la main d’œuvre de la ville. De 2018 à 2020, ces formations dans les différentes safetySchool se chiffrent à 36223 heures pour près de 4642 personnes, généralement et en grande majorité, employés des entreprises sous-traitantes et personnels en visite. Au finish et à l’endroit de Nomayos, Benoit Galichet, Directeur General de Cimencam a rassuré « Nous restons ouverts »

Cimencam est une entreprise spécialisée dans la production des matériaux de construction au Cameroun et en Afrique centrale. L’entreprise produit et vend du ciment et du béton prêt à l’emploi, fournit des solutions et des services associés et innovants depuis plus de 50 ans. Elle exerce ses métiers dans le respect des valeurs fondamentales inscrites depuis toujours dans sa stratégie : santé & sécurité, satisfaction clients, excellence, responsabilité, éthique.