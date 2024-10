CAMEROUN :: IFP Lonkeng : L'Excellence au Cœur des Métiers de la Mode et de la Décoration :: CAMEROON

Situé face au commissariat du 3ᵉ arrondissement à Bafoussam, près du marché Casablanca, l’Institut de Formation Professionnelle Lonkeng fait vibrer le cœur des métiers de la mode et de la décoration avec une devise éloquente : « L’excellence au cœur des métiers de la mode et de la décoration ». Cette institution se distingue par sa capacité à former les talents de demain, et elle s’apprête à accueillir une nouvelle cohorte de passionnés lors de ses prochaines rentrées professionnelles : les 9 octobre et 4 novembre 2024, ainsi que les 6 janvier et 3 février 2025.

Une double mission, deux grandes écoles

L’Institut Lonkeng s’appuie sur deux établissements distincts pour répondre aux besoins diversifiés de ses étudiants. L’Institut Supérieur Lonkeng, agréé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur (MINESUP), offre des programmes de niveau supérieur pour les apprenants en quête de diplômes prestigieux comme le BTS et la Licence Professionnelle. En parallèle, l’Institut de Formation Professionnelle Lonkeng, agréé par le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (MINEFOP), met l’accent sur la formation pratique en vue de certifications professionnelles.

Ces deux structures permettent à Lonkeng d’accueillir une palette variée de talents, des détenteurs de BEPC aux titulaires de Baccalauréat, pour les préparer à des carrières enrichissantes dans les domaines du stylisme, du modélisme, et de la décoration.

Des Spécialités riches et variées pour répondre aux exigences du marché

L’Institut propose des formations axées sur l'excellence dans les domaines de la mode, du design, et de la décoration. Les candidats avec des diplômes tels que le BEPC, CAP-IH, BP Couture, Probatoire, et Baccalauréat ESG peuvent s'inscrire dans les spécialités suivantes :

1. Stylisme et Modélisme

Cette filière s'adresse à ceux/celles qui souhaitent maîtriser l'art de la création de vêtements sur mesure. Les étudiant(e)s apprennent à transformer des idées créatives en vêtements esthétiques et fonctionnels, tout en maîtrisant les techniques avancées de couture et de confection.

2. Fashion Design

Le programme de Fashion Design offre aux apprenant(e)s l’opportunité de découvrir les secrets du design vestimentaire, en s’inspirant des dernières tendances de la mode. Ce cursus encourage la créativité tout en développant des compétences techniques indispensables à la création de collections de haute qualité.

3. Modélisme

Essentiel dans l’industrie de la mode, le Modélisme forme des professionnels capables de traduire des croquis et des concepts en patrons précis, permettant la production de vêtements. C’est une spécialité où rigueur et créativité se rencontrent pour donner vie à des créations.

4. Décoration

Pour ceux qui souhaitent exercer dans le secteur de la décoration intérieure, cette spécialité permet de maîtriser les techniques d’embellissement d’espaces, en tenant compte des tendances modernes, des besoins fonctionnels, et du confort des utilisateurs.

5. Recyclage et Perfectionnement

Cette formation continue est idéale pour les professionnel(le)s qui cherchent à approfondir leurs compétences ou à se perfectionner. Le programme inclut des modules sur les dernières avancées dans les domaines du stylisme, du modélisme, et de la décoration, permettant aux apprenants de se réinventer.

Des diplômes reconnus et adaptés aux exigences du marché

Grâce à ses partenariats avec le MINESUP et le MINEFOP, l’Institut Lonkeng garantit des diplômes conformes aux normes académiques et professionnelles camerounaises. Les apprenants peuvent ainsi obtenir :

Le BTS (Brevet de Technicien Supérieur) , une formation de deux ans préparant les futurs experts de la mode et de la décoration.

La Licence Professionnelle , d’une durée d’un an après le BTS, pour des compétences encore plus spécialisées et souvent orientées vers des postes à responsabilités.

Le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP), une formation accélérée de six mois à un an qui favorise une insertion rapide sur le marché du travail.

Des Services de Haute Qualité

Outre la formation, l’Institut Lonkeng propose une gamme de services qui sont le reflet du savoir-faire et de la créativité de ses étudiant(e)s, sous la supervision de professionnel(le)s expérimenté(e)s.

Confection des costumes : Création de costumes sur mesure pour des événements professionnels, culturels ou artistiques.

Vestons pour hommes et femmes : Réalisation de vestons élégants et personnalisés, adaptés à tous les styles.

Toges : Confection de toges académiques ou judiciaires de haute qualité, alliant tradition et modernité.

Robes de luxe : Création de robes exclusives pour les événements prestigieux, mariages, et cérémonies.

Tenue événementielle : Des tenues sur mesure pour les grandes occasions, des cérémonies aux soirées de gala.

Des Formations Flexibles pour Répondre à Tous les Besoins

L’Institut Lonkeng propose des programmes de formation qui s’adaptent aux besoins et aux objectifs des apprenant(e)s. Que vous soyez étudiant(e) à temps plein ou professionnel en reconversion, vous trouverez un parcours adapté à votre profil :

6 mois : Une formation rapide pour une spécialisation ou un perfectionnement.

1 an : Idéal pour acquérir des compétences solides et fondamentales.

2 ans : Pour une formation approfondie qui garantit une maîtrise parfaite du métier.

3 ans : Le parcours le plus complet pour devenir un expert dans votre domaine.

Pourquoi Choisir l’Institut Lonkeng ?

Avec une équipe de formateurs passionnés et un réseau solide de partenaires professionnels, l'Institut Lonkeng garantit une formation de qualité, en phase avec les exigences du marché. Les diplômés de l’institut sont très recherchés pour leur maîtrise technique, leur créativité et leur sens du détail. En offrant une expérience d’apprentissage enrichissante, l'institut permet à ses étudiant(e)s de développer non seulement des compétences techniques, mais aussi la confiance nécessaire pour réussir dans un secteur compétitif.

Comment S'inscrire ?

L’inscription pour la prochaine rentrée professionnelle du 07 octobre 2024 est déjà ouverte, avec d'autres sessions prévues pour le 04 novembre 2024, le 06 janvier 2025, et le 03 février 2025.

Pour plus d'informations, contactez l'institut :

Lieu : Face au commissariat du 3ème Arrondissement , entrée friperie, Marché Casablanca, Bafoussam .

Téléphone : 00237 699 261 513 | 00237 676 236 752.

Donnez un nouvel élan à votre carrière en choisissant une formation idéale, qui vous garantit une carrière professionnelle exemplaire.