CAMEROUN :: I AM 237 ouvre une nouvelle Boutique :: CAMEROON

Ayant débuté depuis plus de 5 ans, I AM 237 a inauguré une nouvelle boutique. L’entreprenariat étant très puissant aujourd’hui, il a un impact significatif sur l’économie nationale et internationale.

Le Cameroun doit en faire la promotion car, c’est ce qui le rendra émergent dans le futur. Plusieurs personnes se lancent chaque jour dans un domaine précis. Et den plus en plus, on assiste à une acculturation des produits, une panoplie de produits made in 237. Voici donc I AM 237 qui arrive avec des innovations impressionnantes. Des articles taillés pour tout le monde et mettant en valeur la culture africaine et camerounaise.

I AM 237 n’est pas nouveau en tout cas



La volonté et la détermination du jeune Arnaud de Wecapounet et son équipe très dynamique lui ont permis de se faire une place qui n’est pas des moindres. Au point où en 2021 il est toujours là. On sait que plusieurs ont essayé mais très ont réussi comme lui. Effectivement, conçue par Arnaud de Wecapounet, la marque ne date pas d’hier. En effet, c’est en 2015 que la marque I AM 237 débarque au Cameroun. Elle arrive avec des innovations. Arnaud, très passionné, va avoir une idée de génie. Celle de valoriser la culture Africaine et camerounaise en particulier. Chacun devrait se reconnaitre dans ses différents produits. Il propose des sous-vêtements, des chaussures, t-shirt, des sacs, des casquettes etc. tous en afritude. Arnaud de Wecapounet arrive de ce pas à faire fusionner tradition et modernisme. Ce qui ne laisse pas les gens indifférents. Car cette alliance, ce couplage, mariage entre culture africaine, camerounaise et modernisme, se montre éblouissant, épatant.

Une boutique plus grande et spacieuse

Aujourd’hui, la boutique I AM 237 s’est agrandie. Celle-ci devenant plus grande, augmente son charisme. Elle est devenue plus spacieuse et tout le monde doit être heureux de s’y rendre. Il y’a moins d’une semaine que la nouvelle boutique ouvrait ses portes du côté de Bali. Avec encore plus d’articles très diversifiés et taillés pour tous. La nouvelle boutique I AM 237 est située à Bali, après Serena hôtel, juste après le good feeling. Il livre même à l’extérieur de la ville de Douala.



I AM 237 s’est complètement installée au Cameroun et représente la fierté et l’affirmation de l’identité africaine. Apportant ainsi sa contribution à l’économie du pays. Ajourd’hui, les produits I AM 237 habillent plusieurs personnalités du showbiz camerounais.