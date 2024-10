LA TURQUIE, PAYS NUMÉRO UN DU TOURISME DENTAIRE! :: TURKEY

La Turquie est un pays eurasien et transcontinental, elle est classée ainsi car l'une de ses principales villes et la plus touristique au monde est Istanbul, qui est historiquement considérée comme un point de connexion entre les continents d'Europe et d'Asie. Cette destination regorge d'histoire, de culture, de traditions et d'une richesse historique enviable.

Elle borde des pays comme la Géorgie, l'Arménie, l'Iran, l'Azerbaïdjan, la Bulgarie et la Grèce ainsi que la mer Noire et la Méditerranée. Sa situation géographique privilégiée lui a permis d'être l'un des territoires ayant le plus grand abri de grandes civilisations telles que les Romains, les Perses, les Grecs, les Arméniens, les Lydiens et d'autres.

Ces dernières années, la Turquie est devenue une merveille touristique, non seulement en raison de sa valeur en termes de sites historiques tels que : Sainte-Sophie, la Mosquée Bleue, la Citerne Basilique, Capadocia, Bodrum, la Mosquée Soliman, la Tour de Galata et d’autres, mais aussi pour ses grandes avancées technologiques dans le domaine médical, notamment en dentisterie, qui l’ont placé à l’avant-garde de ce que l’on appelle le tourisme médical. Se faire faire des dents en Turquie est la chose la plus simple et la plus sûre pour quiconque souhaite les plus belles prothèses dentaires. Nous vous présentons ci-dessous :

QUELS TYPES DE TRAITEMENTS DENTAIRES SONT LES PLUS RECHERCHÉS EN TURQUIE?

Le domaine de la dentisterie comprend de nombreux traitements et la prévention des maladies bucco-dentaires qui sont importants pour maintenir une bonne santé bucco-dentaire. Cependant, certains traitements sont toujours plus recherchés que d’autres, soit en raison de leur prix, soit de l’urgence du problème du patient. Parmi les plus célèbres, on trouve:

IMPLANTS DENTAIRES: Les implants dentaires sont l'un des traitements les plus développés technologiquement ces dernières années. Lorsqu'un patient perd une ou plusieurs parties dentaires, il a généralement recours à ce type de traitement car il rétablit avec une grande certitude la fonctionnalité de la bouche comme mastication des aliments, évite que la mâchoire ne s'atrophie à cause de l'espace manquant et récupère son sourire. Les implants dentaires sont constitués de vis en titane biocompatibles qui sont placées dans l'os maxillaire et une fois que vous avez terminé tout le processus d'ostéointégration, le médecin peut procéder à la pose de la prothèse.

COURONNES DENTAIRES: Dans de nombreux pays, il s'agit d'une procédure beaucoup plus esthétique, qui sert à soigner une dent naturelle tordue ou due à un traumatisme. La fonction de la couronne dentaire est de servir de couverture à la dent naturelle pendant qu'elle retrouve sa force et est réalisée de manière esthétique selon les mesures, la couleur et la taille des dents naturelles afin qu'elles rendent le sourire magnifique. Les couronnes dentaires en Turquie sont très célèbres et recherchées.

ORTHODONTIE: L'un des traitements les plus courants pour corriger la mauvaise occlusion de la mâchoire, le chevauchement dentaire, les dents tordues entre autres. Des appareils métalliques sont placés sur les dents de manière fixe ou amovible qui sont pressés mois par mois jusqu'à ce que les dents soient amenées au bon endroit, ce processus peut être lent et sa durée varie en fonction de chaque patient.

BLANCHIMENT DES DENTS: Lorsque les dents présentent des taches qui ne peuvent pas être éliminées avec le brossage dentaire habituel et qu'il y a beaucoup de plaque et de tartre, il faut aller chez le dentiste pour qu'il fasse un nettoyage en profondeur à l'aide d'appareils spécifiques qu'il est le seul à pouvoir manipuler et ainsi redonner de la brillance et de la couleur blanchâtre aux dents.

SOURIRE HOLLYWOODIEN: Il s'agit d'un ensemble dérivé de plusieurs traitements dentaires qui sont effectués lorsque le dentiste fait les études pertinentes au patient pour savoir quel type de problèmes présente ses dents. Le sourire hollywoodien comme son nom l'indique s'inspire de la dentition que les acteurs de cinéma et de télévision ont tant de personnes cherchent à obtenir ce type de dents parfaites pour avoir un meilleur développement social et professionnel.

La gastronomie turque est également riche en influences occidentales et moyen-orientales. Pour des raisons religieuses, la plupart des Turcs ne mangent pas de porc, mais du bœuf, de la volaille et du poisson.

Des milliers de personnes viennent chaque année dans ce pays pour y subir des traitements dentaires esthétiques qui les aident à retrouver confiance, croissance et épanouissement, que ce soit dans les domaines sociaux ou professionnels, faisant de la Turquie le premier pays du tourisme dentaire, car non seulement elle a connu une croissance soudaine de ses cliniques et de ses professionnels, mais elle propose également aux touristes et aux résidents des prix abordables qui correspondent à leur budget.