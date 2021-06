CAMEROUN :: Le Manifeste du médiateur universel: De la décence et de la mesure en politique :: CAMEROON

Quand la quête du pouvoir, le besoin de privilèges, le souci de s’exprimer ou la volonté de se faire entendre, devient un art de la destruction articulé sur des stratégies qui ne font plus la différence entre les valeurs éthiques à préserver, la dignité élémentaire à respecter et la personnalité des uns et des autres à sauvegarder d’une part, et d’autre part, le jargon de la haine, les verbes de la jalousie et l’audace cruelle des poubelles de l’histoire, on est loin de la politique, on est dans le paradis de la perdition et l’enfer des trahisons infâmes de tout ce donc une société à besoin pour maintenir son honneur, sa cohésion, sa cohérence, son identité et ses hiérarchies indispensables.

Chacun de nous est citoyen, responsable de famille et personne humaine, avant d’être chef d’Etat, chef d’entreprise, titulaire de tel ou tel statut avec rang et dignité qui en découlent. Au fond personne n’accepte de se laisser traiter de tous les noms, d’user contre lui de certaines expressions. C’est cela et c’est sur la base de cela, que reposent la première éducation, les plus grands enseignements. On parle de l’éducation maternelle, de l’éducation primaire, de l’éducation secondaire et de l’éducation supérieure. Et de tout ou avec tout, le citoyen simple, ordinaire, intégré et consacré apparaît, doté à la fois du sens du devoir et du sens des valeurs.

Applaudissez donc, parce qu’un jeune homme aura injurié ses parents et grands-parents, ses patrons et supérieurs, et vous lui aurez rendu le pire des services, et vous l’aurez conduit à l’abattoir des gens qui ont perdu toute boussole. Le Prix, il le paye toujours, et vous le payerez avec lui, parce que vos propres progénitures, vous le rendront de la façon la plus radicale. La punition de la justice c’est pour un temps, mais la blessure et les remords de l’injure sont éternels et restent gravés dans les annales de la mémoire humaine.

Nous disons toute notre indignation, toute notre différence, nos attentes, nos espoirs et souhaits pour notre pays. Tout commence par la bonne manière et le bon langage chez toutes celles et tous ceux qui, à un titre ou à un autre, organisent directement ou indirectement la parole publique, et l’influence sociale. La décence et la mesure s’imposent, et rien ni aucune ambition, vexation ou colère, ne saurait s’exprimer en dérives./.