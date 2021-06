CÔTE D'IVOIRE :: Nécrologie : La comédienne Clarisse Yao n’est plus :: COTE D'IVOIRE

L’univers du cinéma ivoirien est fortement éprouvé par la mort de l’actrice Clarisse Yao, connue sous le nom de Claire La Joie. Ce décès est survenu dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 juin 2021. Son départ a surpris plus d’un puisqu’elle ne présentait pas de signe de maladie, à en croire ses proches. À l’annonce de son décès, les réactions des amis, connaissances et collaborateurs encore sous le choc ne se sont pas faites attendre.

« C’est avec une infinie tristesse et une grande émotion que nous avons appris la disparition de Clarisse. Nous pensons fort à elle, à sa famille et à ses proches. Nous leur adressons nos plus sincères condoléances », lit-on sur le compte du « Parlement du rire », une émission de comédie et d’humour très populaire.

Son président a d’ailleurs tenu à saluer la mémoire de la comédienne à titre personnel sur sa page Facebook. « Repose en paix Clarisse. Ce fut un bonheur de travailler à tes côtés. Tu étais toujours souriante et précise dans le jeu. Une belle personne. Tu vas nous manquer », relève l’humoriste Mamane.

Artiste pluridimensionnelle, celle qui incarnait la cuisinière de Mamane dans le parlement du rire a été sollicitée pour jouer dans plusieurs autres séries-télévisées dont « Cacao » et « Ma grande famille » d’Akissi Delta. Elle a également collé son visage à plusieurs grandes marques.