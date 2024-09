CAMEROUN :: Restitution de 1,265 Milliards FCFA par Basile Atangana Kouna :: CAMEROON

L'ancien ministre de l'Eau, Basile Atangana Kouna, a marqué l'année 2023 en restituant une somme colossale de 1,265,329,640 FCFA au Tribunal Criminel Spécial. Ce montant, qualifié de corps du délit, fait suite à une affaire de détournement de fonds publics révélée par le rapport de la Commission Nationale Anti-Corruption (CONAC).

Cette restitution s'inscrit dans le cadre des efforts accrus du Cameroun pour lutter contre la corruption. Basile Atangana Kouna, arrêté en 2018, a ainsi restitué des biens et des liquidités, incluant des véhicules de luxe¹. Cette action a été autorisée par le Secrétaire Général à la Présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh, sur instruction du Président Paul Biya.

Le rapport 2023 de la CONAC souligne une augmentation significative des préjudices financiers liés à la corruption, atteignant plus de 114 milliards de FCFA, contre 4,6 milliards en 2022. Près de 10 000 agents publics ont été sanctionnés ou licenciés pour manquement à l'éthique.

Les révélations de la CONAC et la restitution de Basile Atangana Kouna mettent en lumière les tensions et les défis auxquels le Cameroun est confronté dans sa lutte contre la corruption. Cette affaire, emblématique des efforts de transparence et de justice, pourrait servir de modèle pour d'autres pays en quête de réformes similaires.