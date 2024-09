Camtel: Transformation numérique au Cameroun :: CAMEROON

CAMTEL en première ligne pour un réseau national de fibres optiques solide et étendu . Les défis d’un développement numérique face aux interruptions de service

Alors que le Cameroun s'engage résolument sur la voie de la transformation numérique, CAMTEL, l’opérateur national des télécommunications, se trouve en première ligne pour relever les défis liés à la connectivité. Récemment, l'Agence de Régulation des Télécommunications (ART) a mis en lumière certaines interruptions du réseau de fibres optiques. Ces interruptions, principalement dues à des actes de vandalisme, des aléas énergétiques et des travaux publics, soulignent l'importance cruciale d'une infrastructure résiliente et sécurisée.

Aujourd'hui, CAMTEL gère un réseau de 12 000 km de fibres optiques, formant l'épine dorsale des communications électroniques au Cameroun. Ce réseau, essentiel pour le développement numérique du pays, est en passe de s'étendre grâce à 4 000 km supplémentaires, résultat d'un partenariat stratégique suite au récent voyage présidentiel en Chine. Ce projet ambitieux vise à desservir des zones encore non couvertes, offrant ainsi une connectivité de pointe aux entreprises et aux particuliers.

Cependant, les défis persistent. Les interruptions de service signalées sont principalement imputables à des actes de vandalisme, qui mettent à mal l'intégrité des infrastructures. De plus, les aléas énergétiques affectent la fiabilité des services, tandis que les chantiers de travaux publics perturbent la continuité du réseau. CAMTEL appelle donc à une prise de conscience collective pour protéger ce patrimoine national essentiel.

Des infrastructures modernisées pour une meilleure résilience

Pour garantir la sécurité de ses infrastructures, CAMTEL ne se contente pas de développer son réseau. L'entreprise a récemment intégré le réseau à fibres optiques d'ENEO, solidifiant ainsi l'infrastructure nationale et améliorant sa résilience face aux incidents externes. De plus, CAMTEL bénéficie d'une connexion à quatre câbles sous-marins internationaux, offrant des capacités largement suffisantes pour répondre aux besoins du pays et de la sous-région. Cette interconnexion positionne le Cameroun comme un hub régional clé pour la distribution de services à large bande en Afrique centrale.

Le datacenter de Zamengoe, certifié Tier 3, constitue un autre atout technologique majeur. Cette infrastructure de pointe répond aux standards internationaux de sécurité et de fiabilité, permettant d'héberger des services essentiels pour les entreprises locales tout en soutenant l'expansion numérique du pays.

Pour optimiser la couverture du territoire, CAMTEL a signé un accord avec CAMWATER, la compagnie nationale des eaux, afin de mutualiser les infrastructures des deux entités. Cette collaboration vise à densifier le réseau de fibres optiques, tout en garantissant une meilleure protection contre les interruptions dues aux travaux publics et au vandalisme. Parallèlement, CAMTEL est en négociation avec CAMRAIL pour exploiter le réseau ferroviaire national comme support à l'extension du réseau. Ce partenariat devrait renforcer la résilience des infrastructures et faciliter l'expansion vers des zones stratégiques pour l'économie camerounaise.

De jeunes talents pour une nouvelle ère technologique

Consciente de l'importance de la qualité de ses équipes, CAMTEL a récemment rajeuni ses effectifs techniques, recrutant de jeunes ingénieurs et techniciens selon des critères stricts. Ce processus de renouvellement vise à doter l'entreprise des compétences nécessaires pour relever les défis techniques actuels et garantir une gestion efficace de son réseau. Les nouvelles recrues, hautement qualifiées, sont prêtes à prendre le relais dans la maintenance et l'extension de l'infrastructure nationale.

Les efforts de CAMTEL s'inscrivent dans la droite ligne de la vision du gouvernement camerounais, qui mise sur la modernisation des infrastructures numériques pour accompagner la transformation économique du pays. Avec 16 000 km de fibre optique en perspective, CAMTEL se positionne comme un acteur clé de cette révolution numérique, déterminé à fournir un service de qualité, fiable et accessible à tous les Camerounais