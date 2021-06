CAMEROUN :: Persécution : Du rififi dans une église de réveil :: CAMEROON

Le 28 mai dernier dans une église de réveil de la ville de Yaoundé, les chants de louange et d'adoration ont été changés en insultes et cris de colère. En effet pendant le culte, Marie Béatrice N., une quinquagénaire accompagnée de plusieurs jeunes hommes ont fait irruption dans ce temple. Selon des témoins, la dame serait venue chercher sa fille qui est depuis peu une fidèle.

Mais tout ne se passe pas comme prévu car sa fille qui est majeure va refuser de partir avec elle. Une rixe va donc éclater. Plusieurs personnes sont blessées. Arrivées sur les lieux, les forces de maintien de l'ordre réussissent à ramener de l'ordre.

Mais alors que l’on pense que l’incident est terminé, dame Ngobo va porter plainte contre le concubin de sa fille qui est par ailleurs un des responsables de ladite église. Elle l'accuse de coups et blessures et d’outrage en la traitant de « sorcière ». Des accusations qu’elle ne pourra pas prouver devant le tribunal. Faute de témoignages, le jeune homme est déclaré non coupable le 08 juin dernier par le Tribunal de première instance d'Ekounou.