Recherche d’Établissements : Informez-vous sur les différents établissements de formation professionnelle au Cameroun, comme les Centres de Formation Professionnelle (CFP), les Instituts de Formation Professionnelle (IFP), et les écoles spécialisées. Consultez leurs offres de programmes, leur réputation et les opportunités qu’ils offrent.

Visites et Rencontres : Assistez aux journées portes ouvertes, visitez les centres de formation et parlez avec des anciens élèves et des formateurs pour obtenir des informations de première main sur les programmes et les conditions d’admission.