CAMEROUN :: Coupe Top: Le Kick off dans quelques jours :: CAMEROON

Les responsables de la société anonyme des brasseries du Cameroun étaient face à la presse ce mercredi 09 juin 2021 pour donner les détails sur l’édition 2021 de la coupe Top.

« La coupe Top est quelque chose de très importante pour nous...Je suis tout heureux que cette année, la Coupe Top se tienne » ces mots de Jean Flaubert Nono , le Manager Général de l’école de football des Brasseries du Cameroun traduisent à suffisance l’émotion de ce dernier au moment où le top management de l’entreprise brassicole annonce le retour de son tournoi de détection.

L’année dernière, en raison de la pandémie liée au Coronavirus, l’édition 2020 de la coupe Top ne s’était pas tenue. Cette année, la compétition phare de détection des talents reprendra droit de cité.

Yves Djoko, le responsable produit Top, a tenu à expliquer aux hommes et femmes de médias présents à cette conférence les modalités et le calendrier de la compétition. « Cette compétition est pour les jeunes de 12 ans, ceux qui sont nés en 2009. Il s’agit pour nous de détecter les futurs héros du football Camerounais et conforter la Société Anonyme des Brasseries du Cameroun dans sa position de leader dans la promotion des talents », a-t-il indiqué.

La compétition qui débutera le 21 juin va s’achever le 1er août prochain. Pour rappel , les inscriptions dans les établissements scolaires ont déjà débuté et les matches de présélection se disputeront, par région, dans les 16 sites retenus par les Brasseries du Cameroun et ce sont les lycées et collèges qui accueilleront les rencontres. La finale nationale de l’édition de 2021 se jouera au stade annexe de la Réunification de Douala, contrairement à l’année 2019 où Yaoundé avait l’honneur de recevoir l’étape finale.

Plus de 5000 jeunes sont attendus pour ce tournoi dont on ne retiendra que les onze meilleurs qui intégreront le centre de l’EFBC à Ndokoti au grand bonheur de de Jean Flaubert Nono, le Manager Général de l’EFBC qui explique que . « L’année dernière, on a souffert de l’absence de ce tournoi. On était obligés de prendre les enfants qui n’avaient pas été retenus en 2019».

Conscient que la pandémie, bien que maitrisée, n’est pas encore terminée, les responsables des Brasseries ont indiqué que les rencontres se joueront à huis clos. « Mais on verra pour la finale, il ne faut pas oublier qu’on a joué un CHAN où il y avait un public de 25 à 30% de taux de remplissage », a souligné Jehu Kamdeu, le responsable Marketing des Brasseries du Cameroun.