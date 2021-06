Nestlé Cameroun plante 200 arbres à Douala IVe pour restaurer les écosystèmes :: CAMEROON

Des arbres dans les lycées et collèges de l’arrondissement de Douala IV e pour préserver l’environnement. Une action qui a pour but d’améliorer les conditions de vie dans le milieu scolaire.

C’est à l’occasion de la célébration de la 49 e journée mondiale de l’environnement qui se célèbre le 5 juin de chaque année. Nestlé Cameroun a voulu répondre à l’appel de la journée dont le thème est « la restauration des écosystèmes » Avec l’initiative de planter des arbres dans les lycées et collèges de Douala IV. Une action menée en partenariat avec la Délégation Régionale du ministère de l’environnement de la protection de la nature et du développement durable pour le Littoral. Il s’agit des lycées de bilingues de Bonaberi, Bonassama, Mabanda et Sodiko. Le Lycée Technique de Bonaberi et du Colle Privé la Roseraie.

Le cadre des cérémonies était le lycée Bilingue de Bonaberi. Le ton a été donné par le délégué régional du ministère de la protection de l’environnement. Il a appelé les ONG et les élus locaux à emboiter le pas de Nestlé Cameroun dans la lutte contre les effets dévastateurs de l’environnement en proie à la pollution industrielle et portuaire. Ajouté à cela et compte tenu de l’incivisme des populations le représentant du sous préfet de l’arrondissement de Douala IVe a invité les populations et la communauté éducative à « une prise de conscience sur l’importance de la protection de la nature dans nos villes et villages »

L’arbre c’est le bien être et la vie. Qui plante un arbre apporte le bien être et la vie. Au cours vde sa prise de parole, Esso Ange Thérèse, proviseure du Lycée de Bonaberi à pris l’engagement solennelle de veiller à « la préservation de ces arbres qui ont été plantés dans l’enceinte de l’établissement qu’elle dirige. Et sensibiliser la communauté éducative sur l’importance des arbres pour leur épanouissement physique et moral » Donnant ainsi le pas à Robert Helou, Administrateur général de Nestlé Cameroun qui a affirmé qu’ «En plantant 200 arbres aujourd’hui dans la commune qui abrite de Nestlé Cameroun, l’Entreprise a choisit une solution naturelle pour contribuer à la restauration des écosystèmes et à préserver ainsi l’environnement. Cette action est d’autant plus importante qu’elle est réalisée en milieu scolaire et va ainsi aider à améliorer le cadre de vie des élèves »