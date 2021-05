CAMEROUN :: Logements sociaux: Après Mbanga Bakoko à Douala, Olembe à Yaoundé, le MINHDU se déploie :: CAMEROON

Les prescriptions du chef de l’Etat sur l’habitat prennent corps. Le programme de construction de 10000 logements sociaux et l’aménagement de 50000 parcelles constructibles suit son cours. Grace à l’action du ministre de l’habitat et du développement urbain et les partenaires du secteur de l’habitat.

Mbanga Bakoko à Douala et Olembe à Yaoundé affichent, depuis peu, une attractivité visible. La vie y est désormais possible. En raison des cités modernes qui s’y dressent. Résultat d’une politique du chef de l’Etat en matière de logement. Pour la 6eme fois, le ministre de l’Habitat et du Développement Urbain Célestin Ketcha Courtès est descendue sur le terrain. Il s’est agi de remettre les clés aux acquéreurs d’Olembe pour leur permettre de s’installer dans leurs maisons.

La cérémonie qui s'est déroulé ce 27 dans la nouvelle cité des logements sociaux d'olembé à Yaoundé la 3eme cuvée a reçu les clés des mains du ministre. De fait, après la cérémonie du 25 Mai à Douala, l'unité de pilotage

de ce projet accompagné par la Sic , le Crédit foncier et la Maetur, vient de permettre aux acquéreurs issus de tout les types de paiement d'entrer en possession de clés des logements achetés ou attribués. L’étape d’Olembe rentre dans le processus de faire au déficit en logements décents, estimé à près de 2 millions d’unités au Cameroun.

Aussi, depuis 2019, 800 logements construits dans les 8 chefs lieux de régions autres que douala et Yaoundé et déjà pratiquement livrés. Au cours de la cérémonie et Pour Célestine Ketcha Courtes, rien ne doit stopper le respect et la mise en œuvre des instructions du Chef de l'Etat. Le ministre met un point d’honneur à l’achèvement de ces projets par les entreprises mobilisées sur les différents sites, afin que les acquéreurs qui ont payé de leur argent pour avoir ces logements puissent les intégrer au fur et à mesure.

A l’endroit des acquéreurs-récipiendaires et ceux qui trainent le pas, le ministre à été rassurante << L’attente a été certes longue, mais l'État tient toujours ses promesses. Vous pouvez à présent rassurer les autres acquéreurs, et même vos proches et connaissances de ce que cette remise des clés est effective. Beaucoup n’y croyaient plus, mais vous êtes là pour confirmer que c’est une réalité. Je vous exhorte donc, à rassurer vos voisins, et surtout à inviter ceux des acquéreurs souhaitant l’accompagnement du Crédit Foncier du Cameroun qui trainent encore le pas à aller actualiser leurs dossiers. >>