Le projet Ndollè City, dont la phase 1 a été officiellement lancée le 25 juillet 2024, sous la supervision de Yvette Ndengue, premier adjoint préfectoral de la Sanaga-Maritime, marque une avancée majeure dans le développement éco-digital du Cameroun. Ce projet ambitieux, inscrit dans le cadre du programme national "SND 30", vise à transformer Sikoum-Dibamba en une ville modèle, intégrant innovation, durabilité et technologie.

Lors d’un dîner de presse organisé le 27 août à Douala, Junior Abraham Ngosso, directeur général de Impex Trading Sarl, a mis en lumière les étapes franchies et les perspectives à venir concernant le projet Ndollè City. Cet événement a réuni des acteurs clés, notamment des hommes d'affaires, des experts, des médias et des partenaires stratégiques. L’occasion a également permis de rendre hommage aux pionniers du projet Ndollè City, qui ont joué un rôle crucial dans sa concrétisation après 14 ans d'efforts.

Junior Abraham Ngosso a saisi cette opportunité pour réaffirmer l’importance de la collaboration entre les institutions camerounaises et les partenaires internationaux. "C'est un projet pour tous les Camerounais", a-t-il souligné, ajoutant que "nous avons eu la chance de tomber sur des partenaires internationaux crédibles qui ont démontré qu'il y a de la qualité pour réaliser un tel projet dans un contexte qui est le nôtre."

Ce dîner de presse a aussi été l’occasion pour Ngosso d'annoncer la transformation de Impex Trading Sarl en société anonyme avec un conseil d'administration. Cette restructuration ouvre la voie à l'entrée de nouveaux investisseurs, nécessaires pour mener à bien la phase 1 du projet sur un terrain de 1500 hectares à Sikoum-Dibamba. Ce développement est crucial pour l'économie camerounaise, avec une ambition de cinq millions de touristes annuels et une création massive d'emplois.

"Il faut aider la ville de Douala à grandir", a insisté Ngosso, en soulignant l'impact économique et social attendu de Ndollè City. Avec la création prévue de 12 000 entreprises et de plus de deux millions d'emplois indirects, le projet s’annonce comme un levier de croissance pour tout le Cameroun.

Concernant l’avenir proche, Junior Abraham Ngosso a exprimé son souhait de voir la maquette officielle de Ndollè City présentée au Palais des Congrès de Yaoundé en décembre 2024. "Effectivement en décembre, on souhaite que la maquette soit présentée, mais ce n'est pas un souhait qui nous concerne seulement parce que le gouvernement doit être représenté à un très haut niveau", a-t-il précisé, en soulignant l’importance de l’accompagnement des autorités camerounaises dans ce projet d’envergure.

Des conventions ont été signées avec des prestataires au cours du dîner, marquant ainsi un nouveau tournant dans le renforcement des partenariats internationaux. Le projet, qui bénéficie du soutien des experts financiers du ministère camerounais de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, se prépare à une présentation médiatique nationale et internationale en fin d'année.

Ndollè City, en tant que projet futuriste, aspire à redéfinir l’avenir du Cameroun, en faisant de Sikoum-Dibamba une référence mondiale en matière de développement urbain durable et innovant.