Jean Robert Wafo : « Les premières heures de la transition au Cameroun se feront avec le SDF »

Jean Robert Wafo, était l'invité spécial de la matinale d’ABK radio du mercredi 26 mai 2021. Très prolixe, le ministre de la communication et de l’information du shadow cabinet du Social democratic front (SDF) a commenté l'actualité de l'heure au Cameroun sans oublier la célébration du 31ème anniversaire du SDF

Au micro d'Achille Assako, joint par téléphone, Jean Robert Wafo n'a pas lésiné sur les moyens pour affirmer sans anicroche que « Le grand soir c'est-à-dire les premières heures de la transition au Cameroun se feront avec le SDF »

Invité à donner son point de vue sur le MRC (Mouvement pour la renaissance du cameroun) du Pr maurice kamto, le cadre du SDF a affirmé que « Le MRC n'est pas un adversaire politique mais un concurrent. Notre principal adversaire depuis a toujours été le RDPC, au pouvoir depuis plus de 30 ans », A-t-il dit.

Il faudra souligner que le Social Democratic Front (SDF) a célèbré, hier 26 mai 2021, son 31e anniversaire.

Pour Jean Robert Waffo, «un nouveau départ s'impose. Aucun militant ne doit avoir le sentiment d’être laissé de côté, d’être isolé ou d’être inutile. Et c'est possible parce que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Le SDF reste et demeure un parti politique porteur d'espoir».