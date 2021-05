CAMEROUN :: Nécrologie : Emeraude Djala Abaka n'est plus :: CAMEROON

La gymnaste, Séverine Émeraude Djala Abaka de son vrai nom est passée de vie à trépas le 23 mai dernier des suites d'un accident à l'entraînement. En effet, elle a été victime d'une double fracture de la moelle épinière suite à une réception par la zone cervicale au lieu des pieds au cours des services sur le sol, a-t-on appris. Elle ne survivra pas, bien qu'elle eût été admise au bloc opératoire pour intervention chirurgicale.

Jointe au téléphone sa maman Michèle Zambes, enseignante d'Éducation physique et sportive nous relate les derniers moments avant sa disparition. "Elle était en stage bloqué avec l'équipe nationale de gymnastique pour un déplacement pour l'Égypte pour la qualification des Jeux olympiques en prélude. J'étais au chevet de ma fille pendant une semaine. Autrement dit, j'étais à ses côtés depuis son accident", a-t-elle souligné.

Depuis l'annonce de son décès, son départ a suscité beaucoup de regrets. Sur la toile par exemple nombreux sont ces compatriotes qui n'en reviennent pas qu'elle soit partie. Certains n'ont pas manqué de saluer le travail abattu par celle qui était capitaine de la sélection nationale de gymnastique jusqu’au 23 mai dernier. "Elle pratiquait la gymnastique, c'est davantage triste parce qu’elle était à l'équipe nationale.

Séverine avait du potentiel, je l'ai attesté pendant les Jeux africains de 2019 au Maroc. Durant lesquels elle s'était bien illustrée", a déclaré l'un d'eux. Et Romuald Arthur Mbenda, un de ses camarades au Lycée de Dana d'ajouter" c'est sa souplesse qui me fascinait chez-elle, car elle était très bonne en gymnastique. D’ailleurs, les professeurs faisaient toujours appel à elle pour qu'elle nous montre les différents mouvements quand nous étions au lycée. Je faisais la classe de de première et elle n'était en troisième", s'est-il souvenu.