Plus de 1000 personnes prises en charge par « Mobile Care » à Edéa et Pouma.

« Mobile Care » est une initiative de l’entreprise Brassicole Boissons du Cameroun et qui a pour but d’Apporter du bien être par des initiatives d’amélioration de la santé des populations. Contribuer à l’accès aux soins médicaux de santé aux populations les plus démunies porteuse d’affections aigues, chroniques guérissables, contagieuses et non contagieuses.

Le mode opératoire consiste à sillonner les zones rurales du Cameroun dans les différentes aires géographiques. Aussi, Après l’étape d’Edéa, la caravane santé Mobile Care de Boissons du Cameroun s’est déportée du 7 au 8 août 2024 du côté de Pouma dans le département de la Sanaga-Maritime, région du Littoral.

A l’ouverture des travaux, Madame Béatrice BIDOUNG MBARGA, Adjoint au Sous-préfet de l'arrondissement de Pouma a émis un vœu « C’est une action qui doit être pérennisée pour le bien de nos populations et pour le Cameroun tout entier. La santé c’est la priorité pour un être humain. Je tiens à remercie Boissons du Cameroun et les équipes qui ont initié cette campagne de soin. Je leur demande d’aller de l’avant. »

A quoi ont consisté les travaux ? Pour la caravane de Boissons du Cameroun, Il s’est agi au cours de ces deux jours de mobilisations de : La sensibilisation sur des thématiques de santé ; La vaccinations gratuites ; La prise des paramètres ; Le déparasitage ; Le dépistage des maladies métaboliques, infectieuses et parasitaires courantes (HTA, IMC, Diabète, paludisme, Fièvre typhoïde…) La prise en charge (selon les cas) des pathologies diagnostiquées ; La collecte de sang pour le renforcement de la banque (de sang) des hôpitaux du District de santé de POUMA. Au total plus de 1 160 personnes qui ont été prises en charge lors de ces deux étapes.



Pour le Dr Ghislain DEH, Chef du District de santé de Pouma, « C’est une initiative louable et salutaire qui contribue énormément à l’amélioration de la santé des populations de Pouma. Il faut dire que Boissons du Cameroun a pris le soin d’acquérir ces médicaments auprès du CENAME. Il faut préciser qu’un accent d’honneur a été porté sur le processus d’enrôlement dans le cadre de la Couverture Santé Universelle. Je voudrai ici exprimer tout mon remerciement à Boissons du Cameroun »