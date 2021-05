CAMEROUN :: Corporate Basketball Association: C’est lancé ! :: CAMEROON

Le tournoi d’ouverture qui s’est joué le samedi 22 Mai a littéralement montré les couleurs de ce que sera cette saison.

« Le bébé grandit au fur et à mesure que les éditions s’enchaînent . Pour cette année, on a misé sur le recrutement et l’intégration des uns et des autres ce qui leur permettra dans le long terme à aider leurs familles respectives ». Ces mots de Vladimir Yonga le président de la Corporate Basketball Association à la fin du tournoi d’ouverture de cette année décrivent à suffisance l’état d’esprit des organisateurs de ce tournoi de basket-ball qui réuni les banques.

Comme pour les éditions précédentes, c’est le gymnase du collège de la Salle qui a servi de cadre pour le tournoi d’ouverture qui a vu s’affronter les équipes de BiCEC , UBA, SBC ET COMMERCIAL BANK.

après avoir disputé trois matchs chacune c’est l’équipe de la COMMERCIAL BANK qui a créé la sensation avec un sans fautes trois sur trois. Portée par un excellent meneur Ntamack, elle a survolé ses adversaires l’un après l’autre envoyant un signal fort à la concurrence pour la suite de la compétition . Cette année, il faudra compter sur les hommes en Blanc dans l'antre mythique du collège de la salle.

La BiCEC tenante du titre a connu un tournoi d’ouverture compliqué car malgré sa très courte défaite lors de la rencontre contre COMMERCIAL BANK (37-38), les coéquipiers de Baker n’ont pas réussi à gagner la moindre rencontre et terminent ce tournoi d’ouverture en position de lanterne rouge.

Les autres participants que sont UBA et SCB ont offert un spectacle de haute facture au public du collège de la Salle qui commence à prendre les habitudes de ce tournoi. Comme le président Vladimir Yonga a tenu à préciser ,l’enrôlement des joueurs d’un niveau littéralement élevé va permettre à la compétition de gagner en qualité au point de rivaliser avec le championnat d’élite.

Sachant que la compétition proprement dite débute dans deux semaines, les équipes peuvent encore affûter leurs armes pour revenir plus fortes.

Les résultats du tournoi d’ouverture :

- SCB 32 vs 51 COMMERCIAL BANK

- UBA 49 vs 27 BICEC

-COMMERCIAL BANK 56 vs 45 UBA

- SCB 38 vs 13 BICEC

-SCB 37 vs 25 UBA

-COMMERCIAL BANK 38 vs 37 BiCEC