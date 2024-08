CAMEROUN :: Globeleg illumine la rentrée scolaire dans le canton Bakoko-Wouri de Douala :: CAMEROON

La cérémonie de l’excellence scolaire a eu lieu à l’esplanade de la chefferie Supérieure. En jumelage avec la cérémonie de clôture de Timan A Tan, le retour aux valeurs traditionnelles du peuple Bakoko. Cette édition a vu décerner les prix à 106 Lauréats constitués des kits scolaires (le Sac, les livres complets, les cahiers bics.

Strass et paillettes, pourrait-on dire ce Dimanche 11 Aout 2024 dans le canton Bakoko-Wouri. L’esplanade était prise d’assaut. Autour du King, sa Majesté Erick Jamil Songue Madiba, La communauté éducative : apprenants, parents, encadreurs, autorités et les populations. La cérémonie était ponctuée par le « Timan A Tan » le retour aux sources de ce peuple de l’eau. Avec notamment, lhymne national en langue Bakoko, le chant de ralliement du peuple Bakoko Miting N’Zangwa et du Mpo’o, la lutte traditionnelle.

Le plat de résistance était la cérémonie d’excellence scolaire proprement dite. Avec, comme acteur principal, Globeleq, le premier producteur indépendant d’électricité au Cameroun, et possède à Douala, une Centrale Thermique à fuel lourd de 86 MW, la Dibamba Power Developement Company (DPDC) située à Yassa, une localité du canton. Ici, on confesse que DPDC en sa qualité d’entreprise citoyenne, accorde une attention particulière à l’amélioration des conditions de vie des populations riveraines.

Il y avait sur le podium des récipiendaires, les élèves des écoles primaires Anglophone et Francophone qui ont tous reçu des kits scolaires. Les lauréats des examens BEPC, Probatoire, Baccalauréat, GCE ordinary et Advance Level ainsi que ceux du supérieur ont reçu des bourses des mains de la représentante de Globeleg. Bien plus, à l’issue du salon de l’emploi organisé par l’élite du canton à l’attention des jeunes, deux projets ont été primés à hauteur d’un million de frs chacun. Il s’agit du projet de l’élevage des poulets de Dippe Juliano et celui de la pisciculture de Dame Muna.

Au cours de son allocution, on apprendra de la bouche de la représentante de Globeleg que l’éducation reste une préoccupation sociétale majeure. Et pour preuve Construction, réhabilitation et équipement des Bâtiments, renforcement des capacités des enseignants à l’école publique de Yatchika. Il faut dire que la Remise des prix d’excellence scolaires aux enfants des écoles primaires de la communauté rendue à la 4è éditions. De facon exhaustive, Après la remise des prix aux meilleurs élèves de l’école Publique de Yatchika en 2021, à ceux du village Yassa en 2022, à ceux du village Mbwang en 2023, nous voici en 2024, pour une action globale qui regroupe les enfants des établissements de tout le canton y compris ceux qui se sont démarqués lors des cours d’apprentissage de la langue traditionnelle : « TIMAN -A-TAN » qui signifie retour aux sources.

Au finish et pour le Directeur général Fréderic MVONDO « Globeleq fait constamment preuve de professionnalisme et d’un engagement envers l’excellence » L’engagement a été pris devant les Bakoko « Nous sommes donc engagés à vos côtés pour transmettre à nos jeunes enfants, nos valeurs de l’excellence et de professionnalisme, afin de contribuer à la construction de la future Elite de la communauté Bakoko-Wouri et du Cameroun de manière générale ».