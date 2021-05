CAMEROUN :: Cimencam réveille le cyclisme dans la ville de Douala :: CAMEROON

Les Cimenteries du Cameroun ( Cimencam), entreprise spécialisée dans la production matériaux de construction au Cameroun et en Afrique Centrale organise la première édition du grand prix Cimencam Hydro à Douala. En partenariat avec la League Professionnelle du Cyclisme du Littoral, il aura lieu le 23 Mai 2021 sur les artères de la capitale économique du Cameroun.

C’est le cas de le dire, la ville de Douala se réveille enfin de sa torpeur pour renouer avec son ambiance dominicale. La course Cycliste qui draine les foules. On se rappelle de Pommier qui gagnait toujours les compétitions, mais aussi de Soya, l’éternel dernier qui insistait à terminer le parcours après le départ des officiels et des spectateurs. C’était des spectacles à faire foule. On s’en souvient. Et pour rassurer le public, comme indiscrétion, Jean Kuissi, président de la league régionale cyclisme pour le littoral a annoncé « le vétéran Nkono sera là » Un doyen de la petite reine qui a fait rêver une génération des jeunes. Il était champion avant le signal de départ, à toutes les compétitions. Douala ne l’oublie pas.

A l’occasion et au cours de la conférence de presse donnée à Douala, le président de la league provinciale du cyclisme pour le littoral a plaidé « nous devons aider les jeunes à réaliser leur rêve qui est la pratique du vélo. Douala vélo club doit prendre corps pour accompagner la jeunesse » Un appel qui a reçu un écho favorable auprès d’une entreprise citoyenne. Benoit Galichet, le Directeur général de Cimencam, comme principal sponsor de l’événement a rassuré « La proposition est venue de la league provinciale et Cimencam a accepter de porter le grand prix cycliste Cimencam de Douala. Il s’agit pour nous d’encourager le sport et la jeunesse sportive. Cette course sera pérennisée dans le temps »

A l’occasion, et pour cette action citoyenne, qui réunira autorités administratives, traditionnelles, sportives et différents partenaires, il sera question de communiquer sur les différents produits Cimencam, ses innovations et ses différents projets de développement. Sur le terrain de la compétition, plus de 150 athlètes sont attendus, repartis sur 7 catégories pour une participation de 7 régions cyclistes sur les 10 que compte le Cameroun. L’itinéraire qui part de l’école publique Deido, le feu rouge Bessengue, le rond point Deido, la pharmacie Akwa-Nord pour boucler avec le rond point Deido va, sans doute faire une grande foule. Avec, au finish des tonnes de ciment comme prix à gagner.