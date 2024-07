CAMEROUN :: Éducation: Yaoundé et l'université panafricaine pour un système approprié aux besoins du continent :: CAMEROON

C'est la préoccupation des Journées de l’Education de l’Université Panafricaine ( UPA), ouvertes ce mardi, 30 juillet à Yaoundé la capitale politique du Cameroun qui abrite aussi la composante Sciences sociales de l'UPA.

« Construire des systèmes éducatifs résilients pour un accès accru à un apprentissage inclusif, qualitatif, durable et pertinent pour l’Afrique ». Voilà le thème des journées de l’éducation de l'UPA, ouvertes hier, mardi, par le ministre camerounais de l’Enseignement supérieur, Jacques FAME NDONGO.

Il s'agit en fait d'un thème invitant à une réflexion globale pour une Afrique adaptée au 21e siècle, et souveraine de son système éducatif. « Ces journées de l’éducation sont une contribution de l’université panafricaine à la synergie d’actions auxquelles l’Union Africaine invite tous les pays africains et les partenaires de l’Afrique sur l’éducation », a donc judicieusement déclaré le ministre camerounais de l'Enseignement supérieur, dans son allocution d'ouverture des travaux, au palais des congrès de Yaoundé.

Pour Jacques FAME NDONGO, une réflexion innovante et globale s'impose au système éducatif africain. Il faut, pour lui, penser l’éducation à partir de l’Afrique, par les Africains et pour les Africains. C'est aussi l'objectif assigné aux experts du conclave de la capitale politique camerounaise.

Aussi les différents intervenants qui se sont succédé sur l'estrade ont-ils mis l'emphase sur la nécessité de mettre en place un système éducatif qui soit adapté aux aspirations des générations actuelles et futures dans la perspective de l’Agenda 2063 de l'Union Africaine. Et dans cette dynamique, dans sa leçon inaugurale, le Prof. Vincent NTUDA EBODE a plaidé pour « une université africaine qui doit prendre conscience de son insertion dans le monde globalisant sans perdre son âme». Et de poursuivre que « Cela signifie qu’une rupture épistémologique est nécessaire dans le domaine de la connaissance en Afrique ».

Pour ce Professeur de Géostratégie qu'on ne présente plus en Afrique, le moment est venu se lancer vers « une université africaine originale panafricaine, consciente de son péché en tant que dérivée coloniale ».

Université Panafricaine sort des fonts baptismaux en juillet 2010 à Kampala (Ouganda,). Elle est présente en Afrique occidentale, orientale, centrale, Afrique du Nord et Afrique australe. Pour ce qui est de ses offres de formation, l'UPA propose :

– 26 Programmes en cycle de Master ;

– 11 Programmes en cycle de Doctorat.

Plus exactement, l'UPA dispose de ces filières :

– Master en Diplomatie, Médiation et Action humanitaire ;

– Master en Gouvernance et Intégration régionale ;

– Ph.D en intégration régionale ;

– Ph.D en Gouvernance.

Les formations de l'UPA sont dispensées à travers cinq instituts thématiques, dont quatre déjà opérationnels. À ce jour, 3000 bourses ont été octroyées aux étudiants. Plus de 2000 de ces lauréats occupent des postes de responsabilité dans leurs pays respectifs ou dans les institutions internationales africaines.

Les journées de l’Education de l’Université Panafricaine rentrent en gare ce mercredi, 31 juillet 2024. C'est la journée des experts . Ceux-ci présenteront des propositions pouvant œuvrer dans la mise en place d'un système éducatif qui réponde aux réalités africaines.

Pour plusieurs observateurs, il faut que l'UPA travaille hardiment à la décolonisation du système éducatif africain.