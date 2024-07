Affaire de la vraie église de Dieu du Cameroun : Shanda Tonme saisit à nouveau Atanga Nji :: CAMEROON

Yaoundé, le 22 Juillet 2024

DEMANDE D’OUVERTURE D’UNE ENQUETE OFFICIELLE ADMINISTRATIVE, JUDICIAIRE, SECURITAIRE ET CIVILE

AFFAIRE DE LA VRAIE EGLISE DE DIEU DU CAMEROUN



Monsieur le Ministre,

J’ai l’avantage de vous renouveler mes encouragements, ainsi que mon sincère respect de patriote, en ce moment précis où notre pays fait face à de nombreux défis réels. Nous constatons tous que certains compatriotes se sont égarés dans leur tête ou ont été gagnés par des discours pessimistes, trompeurs et anarchistes. Cette espèce se lance dans toutes sortes de faux et usages de faux, de trafics d’influences dangereux, et de menaces sur les droits et les libertés, avec pour ultime conséquence, le non-respect des institutions et des hauts dirigeants qui les incarnent. C’est tout le crédit de notre pays qui est en jeu. C’est le cas de l’affaire en objet.

Prenant votre permission, je me réfère à ma dernière correspondance datée du 15 Juillet 2024, ainsi qu’à toutes les autres avant sur l’affaire. Je mentionne également ma saisine à cet effet, des autorités sécuritaires et exécutives au plus haut niveau. Je signale aussi ma lettre d’interpellation directe, claire et précise au Pasteur Aabaté Ngendué François.

Au regard de la gravité de la situation, je viens ici, et de la façon la plus solennelle et engagée, vous recommander qu’une commission d’enquête élargie soit mise sur pied, pour clarifier la situation au sein de cette association cultuelle, notamment un arbitrage sur la légitimité des dirigeants et le respect des statuts. Le rétablissement de l’ordre s’impose avec urgence.

A ce propos, il sera indispensable d’entendre les dépositions du Gouverneur du Littoral, des Sous-préfets de Mombo (ancien et nouveau), d’Ayos et de Bangangté. Egalement devront être associés les chefs traditionnels de Mombo. Il va sans dire que la Direction des affaires politiques de votre Département, s’étant de fait constituée en coursier et agent du camp séditieux, de saurait y faire partie, tant les preuves de sa partialité sont nombreuses. Un représentant de la DGSN/RG et du SED/Colégion centre et Litt, et enfin un représentant du MINJUSTICE/DANRS.

En effet vous rendrez un service inestimable et ferez preuve d’une sagesse inqualifiable, en prenant pour une fois les choses en mains et définitivement. C’est dans vos compétences, et vous ne saurez, défenseur acharné de l’ordre, continuer à tolérer une si grande entreprise de faussaires qui déshonorent le sentiment religieux et l’ensemble des instruments et outils moraux, matériels et éthiques de la spiritualité. Et puis, il s’agit d’une association dont vous assumez la tutelle publique et institutionnelle. Une enquête est devenue indispensable par ailleurs, parce que dans leurs diverses sorties, les mis en cause font allusion pêle-mêle comme soutien, au Cabinet civil/PRC, au secrétariat général/PRC à la Présidente CA/Centre.

Je signale pour renforcer ma demande, que les rentrées approchent, et que certains des fauteurs des troubles auraient pour ambition d’aller perturber les œuvres éducatives de l’association (écoles et collèges), pour faire main-basse. L’inquiétude des parents serait à son comble, d’où les copies de la présente correspondance à titre préventif aux deux Départements ministériels concernés.

Dans l’attente, très hautes et fraternelles considérations./.

Copie : PM ; MINETAT/JUSTICE ; MINSEC ; MINEDUB