CAMEROUN :: Marché Etoudi : Une poubelle géante menace la santé publique à deux pas de la Présidence

Une crise sanitaire se profile au marché Etoudi de Yaoundé, où une gigantesque poubelle bloque la route à seulement quelques centaines de mètres de la Présidence de la République du Cameroun. Cette situation alarmante met en danger la santé publique et entrave le fonctionnement normal du plus grand marché du 1er arrondissement de la capitale.

Depuis plusieurs semaines, cette montagne de déchets ne cesse de croître, forçant les commerçants à s'installer au milieu des ordures. L'insalubrité flagrante expose les denrées alimentaires à la contamination, faisant planer le spectre du choléra et d'autres maladies infectieuses sur la population locale.

Malgré la gravité de la situation, les autorités compétentes, notamment la communauté urbaine de Yaoundé et HYSACAM, l'entreprise chargée de la gestion des déchets, semblent rester inactives face à cette urgence sanitaire.

La proximité de cette décharge improvisée avec le siège du pouvoir exécutif soulève des questions sur l'efficacité des services municipaux et la priorité accordée à l'hygiène publique dans la capitale camerounaise.

Les résidents et les commerçants du marché Etoudi appellent à une intervention rapide pour éviter une catastrophe sanitaire imminente. La résolution de cette crise nécessitera une action concertée des autorités locales et des services de gestion des déchets pour restaurer la salubrité et la sécurité dans cette zone commerciale cruciale de Yaoundé.