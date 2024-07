CAMEROUN :: Scandale à Bonabéri : Une élève enceinte de son répétiteur réussit le bac malgré la polémique :: CAMEROON

Un fait divers inhabituel secoue la ville de Bonabéri, dans l'arrondissement de Douala IV au Cameroun. Une jeune candidate au baccalauréat se retrouve au cœur d'une polémique mêlant grossesse précoce et réussite scolaire, impliquant son répétiteur.

Sabine Aurore S., âgée de 18 ans, préparait son Bac D pour la seconde fois lorsque ses parents ont fait appel aux services de Ferdinand Y., 24 ans, lui-même candidat au Bac C pour la quatrième fois. Ce qui devait être une simple relation élève-répétiteur a pris une tournure inattendue, transformant cette histoire en un véritable scénario digne d'un film.

Le drame se noue dès le début de l'année scolaire. Ferdinand Y. est engagé comme répétiteur en mathématiques et physique pour Sabine, avec un contrat de 30 000 FCFA par mois. Les séances de révision se déroulent tantôt chez les parents de Sabine au "Centre équestre", tantôt chez Ferdinand à Mambanda, un autre quartier de Bonabéri.

La situation prend un tournant dramatique en juin, lorsque les parents de Sabine découvrent que leur fille est enceinte de trois mois. Confrontée, la jeune fille désigne Ferdinand comme le père. Ironie du sort, le répétiteur, convoqué, se plaint d'arriérés de salaire de trois mois, sans pour autant nier sa responsabilité dans la grossesse.

Face à cette révélation choquante, le père de Sabine demande à Ferdinand, orphelin de père, de revenir dans deux semaines accompagné de sa mère et d'un oncle. Mais le jeune homme disparaît, ne gardant qu'un contact téléphonique sporadique avec son "élève".

Contre toute attente, l'histoire prend un nouveau tournant avec l'annonce des résultats du baccalauréat. Sabine Aurore est reçue, tout comme Ferdinand. Cette double réussite académique, malgré les circonstances, pousse le père de Sabine à organiser une célébration.

Dans un geste surprenant de réconciliation, il invite Ferdinand à la fête, le rassurant qu'il n'a rien à craindre malgré la présence d'un gendarme, oncle de la jeune bachelière. Lors de cette réunion, le père de Sabine exprime sa fierté face au succès scolaire de sa fille, contrastant avec l'abandon des études par ses trois fils. Il va jusqu'à remercier Ferdinand et s'engage à s'occuper des premiers besoins du futur bébé.

Cette affaire soulève de nombreuses questions sur la protection des mineurs, l'éthique professionnelle des répétiteurs, et les défis auxquels sont confrontés les jeunes dans leur parcours éducatif. Elle met en lumière la complexité des relations entre élèves et enseignants particuliers, ainsi que les risques potentiels associés à ces interactions en dehors du cadre scolaire traditionnel.

Le cas de Sabine Aurore et Ferdinand illustre également les dilemmes moraux et sociaux auxquels peuvent être confrontées les familles face à des situations de grossesse adolescente. La réaction du père de Sabine, privilégiant l'éducation et l'avenir de sa fille tout en acceptant la situation, offre une perspective intéressante sur la gestion de telles crises familiales.

Cette histoire, aussi singulière soit-elle, pourrait servir de catalyseur pour un débat plus large sur l'éducation sexuelle, la responsabilité des adultes envers les mineurs sous leur tutelle, et l'importance d'un environnement d'apprentissage sûr et éthique.

Alors que Sabine se prépare à entamer ses études supérieures après son accouchement, cette affaire laisse derrière elle de nombreuses questions sur la protection des jeunes étudiants, la régulation des cours particuliers, et les mesures à prendre pour prévenir de telles situations à l'avenir.