Une Nouvelle Ère pour la Formation Professionnelle à Bafang et Bafoussam. Le Centre de Formation Professionnelle (CEFOP) MY DREAM HÔTELLERIE, avec sa direction générale à Bafang, avait été très heureux d'annoncer son lancement officiel en juillet 2019.

Suite à son agrément obtenu du MINEFOP le 24 août 2019, ce centre a pour mission de réduire le taux de chômage des jeunes en leur offrant des formations aux métiers d'avenir. Ces formations visent à leur donner les compétences nécessaires pour devenir autonomes, soit en créant leur propre entreprise, soit en trouvant un emploi dans des entreprises existantes.

Objectifs et Expansion

Le succès de CEFOP MY DREAM HÔTELLERIE à Bafang a permis d'étendre la vision et les services à Bafoussam, où un second campus a ouvert ses portes en juillet 2023. Cette expansion est une étape majeure dans la mission de redéfinir la formation professionnelle dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Une gamme diversifiée de formations spécialisées, conçues pour répondre aux besoins du marché actuel et futur.

Formations Offertes

1.Cuisine Internationale et Tropicale : Apprenez les techniques culinaires du monde entier ainsi que les spécialités locales.

2.Boulangerie et Pâtisserie : Maîtrisez l'art de la boulangerie et de la pâtisserie, de la confection de pains artisanaux aux desserts raffinés.

3.Décoration Événementielle : Devenez un expert en création d'ambiances uniques pour des événements mémorables.

4.Sculpture sur Fruits et Légumes : Découvrez l'art de transformer les fruits et légumes en œuvres d'art éblouissantes.

5.Bar, Restaurant et Œnologie : Formez-vous aux métiers de la gestion de bar et de restaurant, ainsi qu'à l'art de la dégustation et du service du vin.

6.Hébergement : Acquérez les compétences nécessaires pour offrir un service d'hébergement de haute qualité.

Une Formation Accessible à Tous

CEFOP MY DREAM HÔTELLERIE ouvre ses portes à tous les jeunes de 16 ans et plus, avec ou sans BEPC, CAP, Probatoire, BAC ou même des diplômes supérieurs. Les programmes sont conçus pour être inclusifs et accessibles, permettant à chacun de trouver sa voie et de développer ses compétences dans un environnement stimulant et professionnel.

Pourquoi Choisir CEFOP MY DREAM HÔTELLERIE ?

-Réduction du Chômage : En fournissant des compétences pratiques et directement applicables, nous augmentons les chances d'employabilité de nos étudiants.

-Autonomie et Entrepreneuriat : Les formations sont orientées vers l'autonomie professionnelle, avec un accent sur la création d'entreprise.

-Qualité de Formation : Les formateurs sont des experts reconnus dans leurs domaines, offrant une éducation de qualité supérieure.

-Infrastructure Moderne : Les campus sont équipés des dernières technologies et infrastructures pour une formation optimale.

-Réseau Professionnel : En tant que centre reconnu, nous offrons à nos étudiants des opportunités de stage et d'emploi grâce à notre vaste réseau de partenaires industriels.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui

Ne manquez pas l'opportunité de bâtir un avenir prometteur avec CEFOP MY DREAM HÔTELLERIE. Pour plus d'informations sur nos programmes et les modalités d'inscription, visitez notre site web ou contactez directement nos campus de Bafang et Bafoussam.

CEFOP MY DREAM HÔTELLERIE - Votre Passerelle vers une Carrière Réussie dans l'Hôtellerie et la Restauration

Le message de BENOÎT DJEUGA hôtelier de formation et formateur dans le domaine et par ailleurs promoteurs depuis 2019 promoteur du Groupe CEFOP MY DREAM HÔTELLERIE :

« Ta retraite se prépare dès maintenant parce que demain sera trop tard. Ta réussite dépend de la filière choisie ainsi que du centre d'accueil qui est l'arme du succès de ton rêve. C'est pourquoi CHOISIR MY DREAM HÔTELLERIE C'EST CHOISIR LA RÉUSSITE DE L'AVENIR »

Les différents CAMPUS PRESTIGES

- BAFOUSSAM QUARTIER DJEMOUM IMMEUBLE NZIKO EN FACE DE POLYPHARMA VERS TOTAL D'EN BAS quartier HAOUSSA

BAFANG DIRECTION GÉNÉRALE CARREFOUR CHEUMEN

WhatsApp : wa.me/677816436

CALL CENTER : 694 97 15 33