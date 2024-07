CAMEROUN :: Contraste Économique : Péril sur le secteur du pétrole, expansion dans le secteur du ciment. :: CAMEROON

La presse s'est appesantie sur les deux secteurs clés de l'économie du Cameroun en raison du conflit larvé entre le Président du Conseil d'Administration de la Société Nationale des Hydrocarbures (SNH) et son Directeur Général, et de la création de la 6ème unité de production de ciment.

A la SNH : "Le torchon brûle entre l'ADG et le PCA". Un conseil d'administration délocalisé au Palais de l'Unité après un rendez-vous manqué le 17 juillet dernier au siège de l'entreprise en raison de la fermeture des portes. Cet imbroglio observé augure-t-il "La fin de l'ère Moudiki ?" s'interroge le journal Terre Promise, paraissant à Yaoundé dans sa production de ce jour. Pour le journal, convoqué par son président, Ferdinand Ngoh Ngoh, le Conseil d'administration de la Société Nationale des Hydrocarbures prévu ce mercredi 24 juillet 2024 au Palais de l'Unité pourrait bien mettre fin au bail de l'actuel Administrateur Directeur Général.

Un Conseil d'administration qui présente "Les deux visages de la rébellion". Le journal La Nouvelle de Yaoundé indique que, déjà convoqué pour le 17 juillet 2024, le Conseil d'administration de la Société Nationale des Hydrocarbures (SNH) a été reporté à ce mercredi 24 juillet au Palais de l'Unité. Malgré les tentatives du SG/PR de se rapprocher de l'ADG pour harmoniser leurs positions, sur instruction du président de la République, l'ADG, Adolphe Moudiki, n'en fait qu'à sa tête. Qu'en sera-t-il donc ce mercredi ? Question ouverte.

Le journal Le Pont va plus loin et y voit un conflit de compétence - Guerre des clans et parle de "la dysphorie...". Le bras de fer entre le PCA et l'ADG de la société nationale des hydrocarbures ouvre une nouvelle page des luttes de clans en course pour Etoudi. Le Conseil d'administration, avorté le 17 juillet 2024, et projeté pour demain mercredi 24 juillet, débouchera certainement par défaut, à l'éjection d'Adolphe Moudiki, car il n'y prendra pas part. Une telle succession à la tête d'une aussi stratégique entreprise n'est-elle pas dommageable pour les intérêts de l'Etat ? Paul Biya a-t-il donné son onction pour une telle issue ? Les profits cités pour la continuité de la SNH sont-ils crédibles ?

Ailleurs, dans la filière cimenterie, c'est plutôt les prémices d'une croissance attendue. Sur le terrain de l'activité du secteur, "50 milliards Fcfa pour la 6ème unité de production". C'est le fruit du partenariat entre le Cameroun et le groupe portugais Cimpor. La nouvelle infrastructure, inaugurée par le Premier Ministre Joseph Dion Ngute le 19 juillet dernier, est dotée d'une capacité de production d'un million de tonnes par an, écrit Vision Economique.

La Voix des Entreprises voit en cette nouvelle usine la matérialisation du concept d'import-substitution inscrit dans le programme de la politique économique qui projette l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. "Le secteur de la cimenterie se dote d'une nouvelle usine". Le Premier ministre, Joseph Dion Ngute, a procédé vendredi dernier dans la cité balnéaire de Kribi, à l'inauguration de l'usine de ciment Cimpor. Cette importante réalisation s'inscrit dans la stratégie de développement économique du Cameroun, axée sur la substitution aux importations et l'utilisation des ressources locales.