Sous l'impulsion de son président le Pr James MOUANGUE KOBILA, cette institution sensibilise les visiteurs sur ses différentes activités, ses missions et son numéro vert, le 1523.

Le Salon de l'action gouvernementale (SAGO) a ouvert officiellement ses portes le lundi 22 juillet 2024 au Palais polyvalent des sports de Yaoundé après le discours du ministre de la Communication, René Emmanuel SADI.

Le président de la Commission des Droits de l'homme du Cameroun (CDHC), le Pr James MOUANGUE KOBILA, agrégé de Droit public a été représenté à cette cérémonie par le Commissaire Hawe HAMMAN BOUBA .

Au cours de cette 13e édition qui se tient jusqu’au 27 juillet 2024, avec pour thème.- Gouvernance et amélioration des conditions de vie des citoyens, la CDHC prend part à cette grand-messe pour promouvoir davantage les Droits de l'Homme.

Cette promotion Droits de l'homme se matérialise principalement sur le site du SAGO à Yaoundé par l’animation d’un stand. Vous y trouver des outils de sensibilisation tels que, les compendiums des déclarations de la CDHC, les compendiums des déclarations et des discours du président de la CDHC, les statistiques sur les Droits de l’homme (actions de la CDHC depuis 2021 et situations des Droits de l’homme), les cliniques juridiques qui sont des espaces aménagés pour accueillir des requérants, ainsi que des informations sur le numéro vert, le 1523 et sur l'accréditation de la CDHC au Statut A.



Pour le Commissaire Hawe HAMMAN BOUBA, le SAGO qui est riche et présente plusieurs domaines d’activités du secteur public comme privé est un bonne plateforme mise en place par le gouvernement pour mieux communiquer avec les citoyens. « Le thème retenu pour ce salon cadre parfaitement avec la volonté du gouvernement à être aux côtés des populations pour améliorer leur condition de vie. Et la CDHC est présente ici aujourd’hui (22 juillet 2024) pour montrer au public ce qu’elle sait faire en sensibilisant davantage les citoyens sur leurs Droits», conclut-elle.