Ils ont été dispensés par la Cavie à l'occasion de ses Universités d'été, qui se déroulent depuis le 15 juillet 2024 à Yaoundé

Le 16 juillet 2024, le Centre de veille en intelligence économique (Cavie) à présenté des outils permettant de comprendre le marché économique africain pour mieux le développer. C'était au cours d'un séminaire de formation sur la veille et l’intelligence stratégique, donné à l’amphithéâtre «Hervé Bourges» de l’Ecole supérieure des sciences et techniques de l’information et de la communication (Esstic).

Il s’agissait d'une rencontre qui « permet d’appréhender les méthodes, les outils, les pratiques et l’éthique de l’intelligence stratégique applicable en Afrique pour le développement de l’économie.», a expliqué Guy Gweth, président du Cavie.

L’orateur a présenté les faiblesses, mais aussi les forces des économies africaines. Ces forces, a-t-il insisté, exploitées permettrons d’accroître la création des richesses. Bien plus, de développer la compétitivité des pays africains sur le marché africain face aux puissances économiques mondiales telles que les Etats-Unis, la Chine, l’Allemagne, etc. Ces forces comme les réserves en ressources naturelles ; la jeunesse de la population ; la classe moyenne (la plus nombreuse) ; la consommation des jeunes, etc., exploitées de manière intelligente feront décoller l’Afrique. Par ailleurs, des outils de compréhension du rôle joué par l’information comme levier de croissance économique pour l’Afrique et le Cameroun en particulier. Ceci pour prendre « Les décisions éclairées en anticipant les tendances du marché, en identifiant les opportunités et en gérant les risque qui peuvent survenir lors de la planification de la stratégie de puissance sur les marchés », a tenu à préciser Guy Gweth.

Pour sa 9eme année, les conférences des Universités d’été du Cavie (Uec 2024) se tiennent sur le thème « L’information au cœur de la compétitivité. »

Les universités d’été du Cavie 2024 se présente comme une plateforme de formation et de développement des connaissances pour la compréhension du marché africain et établir les stratégies africaines pour le l’évolution de l’économie. La clôture des activités du Cavie 2024 prenne fin le 31 juillet prochain.