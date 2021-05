CAMEROUN :: INFRASTRUCTURES PUBLIQUES : Les chantiers avancent à pas lent :: CAMEROON

Que ce soit dans le secteur de transport, comme dans le secteur des infrastructures publiques, les délais de livraison sont régulièrement prorogés.

En 2019, le Cameroun s’est vu retirer l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations, parce qu’il accusait un retard énorme dans la livraison des chantiers. Notamment les projets prévus pour cette manifestation. Hôte de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des nations prévue en janvier 2022, le pays accuse encore du retard dans les préparatifs de cet important évènement. Le constat est effectué par le Comité de préparation des CAN (Comip-CAN 20-21), réuni le 13 avril 2021 lors de la 29ème session.

Certains chantiers de premier plan accusent encore du retard. Le complexe sportif d’Olembé, qui abrite le stade Paul Biya (60 000 places), situé à l’entrée Nord de la capitale camerounaise, en fait partie. Cette infrastructure sportive qui doit accueillir le match d’ouverture et la finale tarde à être livrée. À 9 mois du coup d’envoi. La presse a récemment annoncé la suspension des travaux par le constructeur Magil, pour manque d’argent.

Le constat similaire est fait concernant les chantiers routiers. La pénétrante Est de Douala est construite pour le transit par camions des marchandises du port de Douala vers le Tchad et la Centrafrique. Les travaux démarrés en 2019 ont connu plusieurs mois de retard. En octobre dernier, Emmanuel Nganou Djoumessi, ministre des Travaux publics, avait prescrit la livraison de ce chantier pour la décembre 2020. Les travaux ne sont pas toujours terminés. A Yaoundé, les travaux de l’autoroute Yaoundé-Nsimalen accusent un énorme retard. L'autoroute de 20 km dont les travaux ont démarré en 2013 était censée être opérationnelle fin 2020.

Toujours dans la même ville, le démarrage des travaux de la route de Nkolmesseng-Eleveur qui était prévu pour juin 2020 et la livraison du chantier le 23 novembre 2021 n’a toujours pas démarré. Un financement de plus de 11,7 milliards FCFA a été octroyé par la Banque mondiale et l’Etat du Cameroun. Les travaux prévus sur 6,8 km se dérouleront en deux lots. Dans le secteur du tourisme, la mise à disposition des installations hôtelières bat de l’aile. Le ministre d’Etat Bello Bouba Maïgari, en charge du Tourisme et des loisirs révèle que les retards sont dus à la modification de l’offre imposée par la pandémie du Covid-19. Dans les hôtels en construction à Bafoussam et à Garoua, les chambres doubles ont été supprimées au profit des chambres individuelles.

Un supplément de dix joueurs, et donc dix chambres par établissement, sera accordé à chaque équipe afin de faire face à d’éventuelles défections liées à la pandémie .