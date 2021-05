CAMEROUN :: Emeutes de Foumbot : Tomaino Ndam Njoya hausse le ton :: CAMEROON

La présidente de l’Udc dénonce l’usage abusif des armes à feu et la mise à l’écart du maire des céans dans la résolution de ce conflit par le gouverneur de l’Ouest.

24 h après les émeutes survenus dans la ville de Foumbot soldés par le décès d’un manifestant âgé de 27 ans, des blessés graves et d’importants dégâts matériels, la présidente nationale de l’Union démocratique du Cameroun (Udc) a rendu publique une déclaration dans laquelle elle revient sur les causes de ces émeutes, la répression policière et la manière dont elle a été résolue par le gouverneur de la région de l’Ouest.

Selon Tomaino Ndam Njoya, les éléments des Forces de maintien de l’ordre (Fmo) ont fait un usage abusif des armes à feu, violant ainsi la loi N°90-54 du 19 décembre 1990 du Président de la République, encadrant l’usage des armes dans notre pays. D’après cette dernière, les alinéa 1 et 2 de l’article 3 interdisent l’usage des armes, des tirs à blanc et des tirs en l’air dans les opérations courantes de maintien de l’ordre public. L’alinéa 3 prescrit cependant l’usage des grenades lacrymogènes, des bâtons et autres instruments similaires pour rétablir l’ordre public. La présidente de l’Udc se réfère également à l’article 4 selon lequel l’usage des armes à feu peut se faire sur réquisition expresse de l’autorité administrative lorsque les violences graves et généralisées sont exercées contre les Fmo ; ou en cas d'usage d’arme à feu contre les Fmo. Ce qui d’après Tomaino Ndam Njoya n’était pas le cas.

Tout en exigeant une enquête visant à établir les responsabilités quant à l’usage de ces armes, la présidente de l’Udc déplore également comment s’est faite la collaboration entre les autorités administratives et le maire de Foumbot dans la résolution de ce problème.

« Monsieur le gouverneur dans son adresse aux populations, a fait savoir qu’il a fait venir le ‘‘Roi’’ des Bamoun. Et alors quid du maire de Foumbot ? Mr le maire qui s’est démené avec toute son équipe calmant et courant, envoyant des missions (…) a dû intervenir avec risque pour que le cortège du gouverneur ne soit pas visé par des pierres. Le maire n’a pas été invité par le gouverneur à lui dire sa version des faits et ne l’a pas invité à prendre la parole », s’offusque la présidente de l’Udc. Le maire de Foumban appelle au respect de la Constitution et du Code général de la décentralisation.