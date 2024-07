CAMEROUN :: Pr Idrissou Alioum « UBA contribue à la sécurisation des droits universitaires » :: CAMEROON

Le Recteur de l’Université de Maroua dans l’extrême Nord du Cameroun a formalisé avec le Directeur de United Bank of Africa UBA le partenariat qui lie désormais les deux établissements. C’était au cours d’une cérémonie qui a eu lieu au Siege de UBA à Douala, la capitale économique du Cameroun.

United Bank of Africa a une ambition plutôt panafricaine : voir l’économie Africaine monter vers les cimes de la croissance. Un objectif qui est sans cesse renouvelé par le déploiement de la banque à travers les pays Africains. Le Cameroun n’est pas en reste. Aussi, Le décor de ce partenariat entre l’université de Maroua et UBA a été planté par Jude Anele, le Directeur général de la banque qui, faut-il le rappeler est un établissement tourné vers le développement de l’Afrique qui passe par l’entreprenariat jeunes. Il s’agit de promouvoir un capital humain capable de promouvoir la croissance qui va consacrer le développement du Continent. La Banque s’appui sur le levier de l’Education scolaire et universitaire.

Apres les autres Universités, la Banque a jeté son dévolue sur Maroua qui doit on le dire est la troisième université du Cameroun après celles de Yaoundé 1 et de Douala. Il était donc temps et UBA s’est déployée grandeur nature pour aller en immersion dans cette population de 40 000 étudiants repartie dans 7 établissements pour lui donner ses services classiques. A savoir l’ouverture des comptes bancaires à 1500 employés directs et indirects, les inscriptions, les droits de concours, les visites médicales. C’est-à-dire, tout ce qui a trait aux droits universitaires. Au-delà de ces fonctions régaliennes de la Banque, UBA pourra apporter à Maroua des stages qui pourraient aboutir à des embauches des étudiants. Des formations professionnelles pour ce qui est de la filière Banques, mais aussi accompagner l’université dans le financement de nos projets de recherche dans d’autres domaines.

Au finish et au-delà des missions classiques de la Banque, l’Université de Maroua bénéficiera à travers ce partenariat de l’expérience et l’expertise de UBA dans la traçabilité et la visibilité de ses finances. Le Pr Idrissou Alioum parle de la gouvernance par la sécurisation des droits universitaires.