CAMEROUN :: EFFECTUER DES DÉPÔTS EN ESPÈCE SÉCURISÉS SUR N'IMPORTE QUEL COMPTE ECOBANK À L'AIDE DU DISTRIBUTEUR :: CAMEROON

Les Guichets Automatiques de billets (GAB) sont un moyen sûr et moderne de faciliter les opérations bancaires. Avec plus de 2460 guichets automatiques Ecobank répartis dans 36 pays, les guichets automatiques sont devenus une partie importante de la révolution bancaire d'Ecobank. Il est désormais possible de déposer de l'argent sur n'importe quel compte Ecobank à l'aide d'un GAB permettant les dépôts Ecobank.

La banque panafricaine a déployé le premier distributeur automatique de billets dans son agence de Bonanjo-Douala, et ceci représente une innovation visant à faciliter les opérations bancaires de ses clients.

Le GAB de Bonanjo n'est que le premier né d'une série de Guichet Automatique de dépôt d'espèces qu'Ecobank va déployer dans tout le pays, le déploiement à l'échelle nationale devant se poursuivre tout au long de l'année 2021.

La numérisation de ses services bancaires est également l'occasion pour Ecobank d'améliorer l'expérience de ses clients en leur permettant de déposer de l'argent sur leurs comptes sans faire la queue dans les agences Ecobank.

C'est une innovation particulièrement pratique si l'argent destiné à être déposé est disponible en espèces, car vous ne pourrez pas le déposer en utilisant l'application mobile Ecobank. De plus, si vous utilisez des chèques, la banque peut prendre plus de temps pour mettre vos fonds à disposition en utilisant les dépôts mobiles par rapport aux dépôts par guichet automatique.

En effet, la banque panafricaine n'a jamais cessé de faciliter les opérations bancaires de ses clients. Le récent lancement de la fonctionnalité de dépôt aux guichets automatiques Ecobank témoigne donc de sa détermination inébranlable à exploiter un système bancaire entièrement numérique.

Du guichet automatique Ecobank de Bonanjo-Douala à celui de Commercial Avenue-Bamenda, tout client Ecobank pourra ainsi déposer de l'argent sur son compte ou celui de ses proches enquelques étapes simples:

COMMENT EFFECTUER UN DEPOT DANS UN GAB D’ECOBANK ?

Sélectionner Ecobank Xpress Cash, Choisissez Dépôt, Saisissez votre nom, puis sélectionnez Continuer. Saisissez votre numéro de téléphone (ex : 671 23 45 67), puis sélectionnez Continuer. Saisissez le numéro de compte du bénéficiaire, sélectionnez Continuer et vérifiez le nom du bénéficiaire sur l'écran du GAB. Sélectionnez Cash deposit, puis insérez les billets et attendez que le montant soit validé. Vérifiez le montant total, sélectionnez Dépôt et récupérez votre reçu. Comme pour les retraits aux guichets automatiques d'Ecobank, les dépôts aux guichets automatiques sont disponibles dans les deux langues officielles du Cameroun--anglais et français.

A PROPOS D'ECOBANK CAMEROUN

Ecobank Cameroun a été créée en 2001. Elle est agréée et supervisée par la Commission Bancaire de la Région CEMAC (COBAC). La Banque a son siège social à Bonanjo-Douala et dispose de 22 agences, 58 guichets automatiques, 200 agents Xpress Point, et sert de nombreux clients à travers ses divisions de banque de consommation, commerciale et d'entreprise. La Banque est détenue à 70 % par Ecobank Transnational Incorporated (ETI), le conglomérat financier panafricain dont le siège est à Lomé, au Togo, et qui opère dans 33 pays d'Afrique subsaharienne. Le Groupe Ecobank dispose également d'une licence bancaire en France et de bureaux de représentation à Addis Abeba (Ethiopie), Johannesburg (Afrique du Sud), Beijing (Chine), Londres (Royaume-Uni) et Dubaï (Emirats Arabes Unis). Le Groupe offre une gamme complète de produits, services et solutions bancaires, notamment des comptes bancaires et de dépôt, des prêts, la gestion de trésorerie, le conseil, le commerce, les titres, la gestion de patrimoine et d'actifs. ETI est cotée à la Bourse du Nigéria à Lagos, à la Bourse du Ghana à Accra et à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières à Abidjan. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.ecobank.com .