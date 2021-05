CAMEROUN :: La Mairie de Douala 3ème abandonne les populations du PlateauPK10 au Génie militaire sous les gravas :: CAMEROON

Ce sont des populations totalement désemparées du quartier Plateau Genie Pk10 que nous avons rencontrés hier, 02 Mai 2021.

Depuis les casses de leurs habitations pour d’aucun et commerce pour certains, il y a un plus de 3 semaines, pour utilité publique, les restes de ce qui tient lieu d’abris ou maison de ces populations ploient sous les gravas, au mépris total de la mairie de douala 3eme.

L’ enlèvements de ces gravas ne fait plus partie des priorités dans son agenda.

Descendus dans le quartier pour écouter ces populations, nous vous proposons l’intégralité de notre échange avec deux ressortissants de ce quartier, Nicole Bilong environnementaliste et Etienne Ndom, entrepreneur, qui ont accepté de répondre à nos questions.