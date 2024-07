CAMEROUN :: Brenda Biya embarrasse le regime, les deputés muselent l’opposition :: CAMEROON

La fille du president affiche son homosexualité, un delit punissacle au Cameroun alors que les deputés adoptent des lois visant à eterniser ce meme president au pouvoir. Le gouvernement garde un silence assourdissant alors que l’opposition politique crie au scandale.

Brenda Biya en amoureuse sur la toile avec un mannequin Bresilienne. Elle lui avoue sa flamme et veut que tout le monde le sache. La fille du president de la Republique du Cameroun affiche son homosexualité, un delit punissable au Cameroun. La toile s’est embrasée, la presse s’en delecte. Le debet est sur la place publique : pour ou contre l’homosexualité. On est meme sentencieux : il faut arreter Brenda Biya conformement aux lois du pays.

Et ce n’est pas faute d’occasion pour la justice d’ouvrir une information judiciaire. Ce d’autant plus que Brenda confesse elle-même « Je l’ai déjà amenée 3 fois au Cameroun ». Le journal La Voix des Jeunes revele que Dans une interview avec le Parisien, Brenda Biya, fille du président de la République, a révélé être venus plusieurs fois au pays avec sa compagne, malgré l’interdiction légale de l’homosexualité au Cameroun. Une situation qui met à nu le deux poids, deux mesures de la Justice camerounaise sur la question, alors que plus de vingt personnes séjournent dans nos prisons pour pratiques homosexuelles.

La Voix Du Consommateur, un journal de Douala revient à la charge pour noter le « Mutisme suspect des autorités ». Le journal precise qu’ Au sein de l’opinion publique, c’est l’indignation totale face à l’attitude de la fille du chef de l’Etat qui milite pour la dépénalisation de l’homosexualité au Cameroun. Depuis le ‘’ Coming out ‘’ de Brenda Biya et son interview dans la presse étrangère, silence radio chez les autorités gouvernementales qui devraient intensifier des déclarations et mener des campagnes pour endiguer le phénomène de l’homosexualité…

Autre point focal de l’actualité est la Modification du calendrier électoral. Le Predateur informr que «Paul Biya proroge le mandat des députés et conseillers municipaux ». C’est une décision du bureau de l’Assemblée nationale du Cameroun qui a prolongé de douze mois le mandat des députés et des conseillers municipaux Camerounais. C’est le tout premier pas vers la modification du calendrier électoral.

Pris en relaie par l’Action, l’organe d’expression du Rassemblement Democratique du Peuple Camerounais RDPC, parti au pouvoir à Yaoundé qui magnifie « Les avantages d’une prorogation ». Une bouffée d’oxygène pour les finances publiques. Plus de temps de préparation aux élus et aux différents acteurs du processus électoral pour achever les projets en cours. Cependant, pas de pause ni de trêve au sein du Rdpc, où responsable et militants sont appelés à poursuivre normalement et sereinement l’opération d’intensification des inscriptions sur les listes électorales.

Le contre pied vient du journal Le Point, paraissant à Yaoundé qui parle de la Prorogation du mandat des élus-microcosme politique-couardise comme de l’ « L’hypocrisie… ». 2025 au Cameroun, est une année électorale. Le calendrier prévoyait la tenue de quatre scrutins à savoir les législatives et municipales, les présidentielles et les régionales. C’est pour l’alléger qu’une loi déposée par le gouvernement, a été votée et promulguée par le président de la République, en vue d’une prorogation de 12 mois. Du pain béni pour les concernés. Businessmen à leur compte, applaudimètres par excellence et invisibles sur le terrain.