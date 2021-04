CAMEROUN :: La sous-préfecture de Penka-Michel cambriolée :: CAMEROON

Les malfrats ont emporté avec eux le matériel électronique de cette unité administrative du département de la Menoua le week-end dernier.

Des malfrats ont visité la Sous-préfecture de Penka-Michel. Le cambriolage a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi derniers. A l’issue de cette incursion peut ordinaire, les bandits ont emporté des appareils électroniques dans le bureau du sous-préfet après avoir saccagés tous les documents et fouiller les tiroirs, les coffrets et les armoires.

« C’est l’un de nos collaborateurs qui m’en a informé. Le secrétaire particulier m’a également prévenu puisqu’il a eu l’information d’une dame qui lui faisait savoir qu’elle aurait vu les portes de la sous-préfecture ouvertes. C’est ainsi que nous avons eu l’information et nous nous sommes déployés. Nous avons immédiatement saisi le commandant de brigade. Nous essayons de faire un constat évaluation », déclare Marcel Richard Likem Tam, sous-préfet de l’arrondissement de Penka-Michel.

Tous les services de cette sous-préfecture ont connu la visite des malfrats. Selon les dires de l’autorité administrative locale, ces bandits sont entrés par effraction à travers la fenêtre qui donne lieu directement à son bureau après avoir sciés les fers de sécurité. « Ils sont entrés principalement dans mon bureau où ils ont passé tout au peigne fin. Ils ont fouillé tous les tiroirs, les coffrets, les armoires. Ils ont essayé d’éventrer le coffre-fort. Ils ont également pu casser la porte qui donne accès au secrétariat où ils ont également fouillé tous les tiroirs et toutes les armoires qui s’y trouvent avant d’entrer au bureau du secrétaire particulier », a-t-il confié.

« Nous ne savons pas ce que ces gens cherchent dans une sous-préfecture comme celle-ci. Nous gérons au quotidien les affaires principalement les litiges fonciers, agropastoraux. Les problèmes même de la régularité. On ne sait pas pourquoi ces gens peuvent venir ici. On se demande si c’est un acharnement. On n’a rien à se reprocher », s’interroge Marcel Richard Likem Tam, sous-préfet de l’arrondissement de Penka-Michel.

En termes de dégâts, c’est une sous-préfecture désormais en insécurité. Un soudeur et un menuisier engagés sur les lieux par le patron des lieux s’attèlent à réparer les portes et les fenêtres détruites par ces visiteurs venus nuitamment. Le téléviseur, le poste radio, le décodeur bref le matériel électronique a été emporté par les malfrats. Le personnel de la sous-préfecture essaye de reconstituer les documents saccagés qui va à terme permettre de faire le bilan exact des objets emportés. Une enquête a été ouverte.