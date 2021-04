CAMEROUN :: Affaire Amadou VamoulKe : La France suit la situation :: CAMEROON

Le ministre français des affaires étrangères Jean Yves Le Drian s’est exprimé le 13 avril 2021 au sujet de la détention de l´ex-Dg de la Crtv.

La détention de l´ex-dg de la Crtv, Amadou Vamoulke, a fait l´objet d´une discussion au parlement français le 13 avril 2021. Le ministre français des affaires étrangères, Jean Yves Le Drian, interpellé par une question écrite du député Sébastien Nadot sur le sujet, s´est prononcé, en donnant clairement la position de la France dans cette affaire. Répondant à la question du parlementaire, tel que cité par les confrères de la Sbbc, le patron de la diplomatie française, indique que la France suit cette affaire avec la plus grande vigilance la situation d ́Amadou Vamoulke, elle qui a pris acte des conclusions du groupe de travail des Nations-Unies du 4 août 2020, qui a appelé à la libération immédiate du journaliste camerounais.

« La France suit avec la plus grande vigilance la situation d´Amadou Vamoulke. La France a pris acte des conclusions du groupe de travail sur les détentions arbitraires des Nations Unies et a appelé à plusieurs reprises, à ce que les droits de Mr. Vamoulke soient respectés, s'agissant notamment du droit à un procès équitable et des droits de la défense », a répondu Yves Le Drian. Faut-il le rappeler, la France a très souvent montré ses inquiétudes sur le sujet concernant l´affaire de l´ancien patron de la télévision nationale du Cameroun.

En 2019, le président français Emmanuel Macron, avait été saisi par écrit par des parlementaires, lui demandant que soit organisé un procès juste et équitable. En juin 2020, la question de la libération d´Amadou Vamoulke a fait l´objet de débats au parlement français. Le groupe de travail sur les détentions arbitraires des Nations-Unies, s´étaient prononcées en 2020 pour sa libération immédiate, la réaction officielle du gouvernement jusqu'au jour d'aujourd'hui reste attendue.

En attendant, le journaliste Amadou Vamoulke 71 ans, incarcéré depuis plus de 5 ans pour détournement et une cinquantaine de fois devant le juge sans jugement, s´inquiète pour sa vie. Le 30 mars 2021, dans une lettre adressée au ministre de la justice, il faisait état de ses craintes sur sa santé, un constat alarmant selon lequel ses codétenus ont été testés positifs au Covid-19.

Pour Reporter Sans Frontières, jamais dans l'histoire du Cameroun, un journaliste n’a subi un tel acharnement judiciaire. « Après 1600 jours de prison et bientôt 50 audiences, les seules démonstrations qui ont été faites dans cette affaire sont celles de la vacuité des accusations portées contre lui, des tentatives grossières de dissimuler les éléments attestant de son innocence, et de la cabale ignoble menée pour broyer cette figure du journalisme malgré son âge et sa mauvaise santé. Tout semble mis en oeuvre pour qu’il meurt à petit feu en prison sans même avoir été jugé », dénonce Arnaud Froger, responsable du bureau Afrique de RSF.