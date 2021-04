CAMEROUN :: MBOUDA : SOUPÇONS DE VIOL, SODOMIE ET EMPOISONNEMENT SUR LE DÉCÈS DE DEUX ENFANTS :: CAMEROON

Freddy et Flora ont été retrouvés morts hier jeudi dans le domicile familial.

Les deux enfants âgés respectivement de 5 et 7 ans auraient été violés et tués par une personne dont l’identité reste inconnue.

Le drame s’est produit ce 15 avril aux environs de 11h, au quartier Bamelo lieu-dit Djibouti. C’est à Babajou, un arrondissement du département des Bamboutos, région de l’Ouest Cameroun.

Ils vivaient tous deux avec leur grand-mère. Flora âgée de 7 ans a manqué les classes, parce qu’elle devait veiller sur le plus petit qui venait de la ville, il y avait à peine 3 jours.

La grand-mère était sortie de bonne heure pour rendre un service à sa belle-fille qui a des problèmes de conception. Elles se sont rendues chez un marabout. Et ce n’est qu’après le retour de la mémé que Flora devait se rendre à l’école publique de Bamelo qu’elle fréquente. Malheureusement, la grand-mère va retrouver juste les cadavres de ces enfants allongés, avec une substance mousseuse dans la bouche.

«Après les enquêtes, on dit qu’on a sodomisé les enfants avant de les tuer. Le petit Freddy venait de la ville depuis lundi dernier, seulement 3 jours on l’a tué. Dans la maison où ils sont morts, ça sentait le gramosol (un produit utilisé par les cultivateurs pour brûler les herbes)», nous révèle la cousine des défunts, jointe au téléphone par notre rédaction.

D’après son témoignage, Flora et Freddy se sont rendus chez leur oncle où ils ont consommé du maïs bouilli avec les enfants de ce dernier. «Les enfants ont mangé quelques graines de maïs, après la fille a dit qu’elle avait sommeil. Plus tard, on les a trouvés morts avec la mousse dans la bouche. La voisine qui est de la famille a partagé le maïs aux enfants décédés et même à ses propres enfants. Et ils ont tous mangé dans le même bol, d’après ce que l’enfant de cette voisine nous a dit», témoigne notre source.

Violés, sodomisés ou empoisonnés, seules les analyses de l’autopsie pourront élucider ces soupçons. Les corps des enfants ont été déposés à la morgue de l’hôpital de district de Mbouda. C’est après les résultats de l’enquête ouverte par la brigade de Babajou, que les corps seront remis à la famille pour inhumation.