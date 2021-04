CAMEROUN :: NÉCROLOGIE : Le Pr TJADE EONE Michel range sa toge :: CAMEROON

Le Pr TJADE EONE Michel vient de rendre l'âme à son domicile au quartier Essos à Yaoundé des suites d'un arrêt cardiaque. Il fût l'un des meilleurs enseignants de l'ESSTIC.

L'auteur de Et si le Terrorisme manipulait les médias et de Démonopolisation, libéralisation et liberté de communication au Cameroun, Avancées et reculades s'en va à l'âge de 71 ans.