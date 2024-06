CAMEROUN :: Ouverture de la session parlementaire : Le Sénat et l’Assemblée Nationale tourmentés :: CAMEROON

La deuxième session annuelle du parlement s’est ouverte sous une atmosphère de suspicion. Le Sénat est secoué par une histoire de détournement de milliards cependant que l’Assemblée Nationale est hantée par des oiseaux de mauvais augure.

EcoMatin, un quotidien Économique paraissant à Yaoundé parle d’« Une session hantée par les soupçons de détournement de 3 milliards Fcfa ». Comme à l’Assemblée nationale plus tôt dans la matinée, la session de juin s’est ouverte hier, 11 juin, sous un concert de félicitations à l’endroit du président Paul Biya, pour la brillante célébration de la 52ème édition de la fête de l’unité. Pendant les 30 prochains jours, l’activité des sénateurs va donc être particulièrement saturée au moment où tout semble être mis en œuvre pour passer sous silence le dossier relatif aux malversations financières présumées impliquant de hauts responsables de cette institution. Il faut dire qu’en l’état actuel de la législation ni le Contrôle de discipline budgétaire et financière du Contrôle supérieur de l’État, ni la Commission nationale anticorruption, encore moins la Chambre des comptes de la Cour suprême, ne peuvent s’inviter au Sénat sans avoir formellement été saisis par le Bureau de cette chambre.

Aussi, Marcel Niat Njifenji, le président de la chambre haute, « Un absent-présent » se défend. Pour le quotidien Mutations de Yaoundé, En ouverture de la session de juin hier, le président du Sénat a poussé un coup de gueule contre ses détracteurs qui le trouvent fantomatique. En rapport avec l’affaire du présumé détournement de 3 milliards qui a secoué la chambre haute, il a indiqué que ‘’ les valeurs morales et l’éthique seront préservées ‘’.

A l’Ouverture de la session, les deux présidents des chambres haute et basse sont montés au créneau par « Les fermes recommandations des Présidents du Sénat et de l’Assemblée nationale ». Le journal spécialisé Echos du Parlement rapporte que Le Président du Sénat Marcel Niat Njifenji et le Président de l’Assemblée nationale ont pris part ce mardi 11 juin 2024, aux cérémonies d’ouverture de la deuxième session ordinaire de l’année législative en cours, au Sénat et à l’Assemblée nationale. Dans leurs discours respectifs, les Présidents des deux chambres sont revenus sur l’actualité ayant marqué l’intersession notamment : la célébration de la 52ème édition de la fête de l’unité nationale en condamnant les discours de haine en particulier sur les réseaux sociaux…

De ces recommandations, transpirent que « Cavaye Yeguié hausse le ton contre les hiboux de mauvais augure ». Pour le quotidien Le Jour, Le président de l’Assemblée nationale a tancé ceux qui promettent le chaos tout en invitant les Camerounais à rester sereins et vigilants.

Le quotidien à capitaux publics Cameroon Tribune est plutôt conciliant et parle du Rayonnement dans les institutions internationales et parle de « Les félicitations du Parlement ». En ouverture de la session de juin hier, les présidents du Sénat, Marcel Nita Njifenji, et de l’Assemblée Nationale, Cavaye Yeguié Djibril, se sont réjouis de l’élection de Philemon Yang au poste de président de la 79e Assemblée générale des Nations Unies et de la désignation de Hilarion Etong comme président de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie. Les deux chefs de chambre ont par ailleurs fustigé l’attitude de certains acteurs politiques qui projettent le chaos lors des prochaines échéances électorales.