Corruption à ciel ouvert dans la ville de Kribi: La COMICODI interpelle le Premier ministre

DEMANDE D’OUVERTURE D’UNE ENQUETE EN PROCEDURE D’URGENCE SUR UNE SOCIETE CHINOISE EXPLOITANT UNE CARRIERRE D’UTILITE PUBLIQUE QUI AURAIT CORROMPU TOUTE LES AUTORITES DE LA VILLE DE KRIBI ET MEME LE MINISTRE DES MINES

Monsieur le Premier Ministre,

J’ai l’honneur de solliciter de votre haute et bienveillante autorité, l’ouverture d’une enquête sur des faits de corruption, de spoliation des caisses publiques et de destruction de notre économie, concernant une société chinoise exploitant une carrière d’utilité publique à Kribi. En effet les documents de dénonciation que nous avons reçus et qui matérialisent sans contestation cette situation malheureuse sont annexés.

Cette société aurait corrompu toutes les autorités de la cité balnéaire avec le concours actif de monsieur le Délégué Départemental des mines devenu, lui-même opérateur économique à l’occasion. A la lecture des pièces, vous vous rendrez compte que jusque dans la capitale, des démembrements de l’Etat, Ministres, CONAC, Sécurité et autres, sont bien informés, mais mouillés jusqu’au cou, puisque le business des Chinois continue imperturbablement. Il y a donc urgence à y mettre fin, d’autant plus que le Ministre des Mines correctement arrosé et impliqué fait la sourde oreille, ne voit rien, n’entend rien, et ne sait rien. Nous parlons sans prendre des pincettes, tant ce qui se passe est choquant, blessant et honteux. Avec des liasses de billets de banque et des libéralités de toutes natures, n’importe quel étranger peut-il dorénavant acheter toute notre conscience, appauvrir notre pays et insulter son génie ?

Pour des besoins de transparence et de vérification contradictoire, nous avons appelé le Délégué départemental des mines, et de nos échanges, il a reconnu que la pratique des chinois avait cours, et tout cela serait normal car étant des dons.

Dans l’attente, je saisis l’occasion pour renouveler à votre excellence, les assurances de ma très haute considération./.

SHANDA TONME