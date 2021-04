CAMEROUN :: CLASSICO REAL VS BARCELONE au 237 on a aussi joué :: CAMEROON

Plus qu’une simple rencontre de football c’étaient des retrouvailles très attendues entre les Fans du Fc Barcelone et ceux du Real de Madrid à Douala au 237.

Des jeunes passionnés de football et surtout de la rencontre la plus prestigieuse en Liga Santander LE CLASSICO en Espagne, ont décidé de planter le décor dans l’après midi de Samedi au stade Terkokam dans l’arrondissement de Douala 5 avant le choc prévu à 20h 00e. Une rencontre qui a tenu toutes ses promesses, des occasions de buts, des tacles, des cartons jaunes, des tirs au but et surtout un vainqueur. Une belle mise en bouche avant le choc de la soirée.

Le Real 237 remporte ce 7e Classico 237, aux tirs au but

Impossible de départager les deux équipes durant les 80 minutes de jeu, qui se sont finalement soldées sur un score nul et vierge (0-0). Martin Banack et son homologue Fouyni, les deux entraineurs ont tout essayé en opérant plusieurs changements mais les défenses étaient au rendez vous. Pourtant Il fallait à tout prix un vainqueur pour ce 7e classico. C’est alors que la séance de tirs au but va tourner à l’avantage du Real de Madrid qui pouvait compter sur son excellent gardien surnommé Banyj, pour le grand bonheur des supporters qui le temps d’une jubilation avaient oublié les mesures barrières non sans se faire rappeler à l’ordre par le responsable du Comité d’Organisation Freddy Ngoudi. 5 tirs au but à 4. Désormais avantage Real de Madrid 237.

Un match, du spectacle et des gagnants au jeu des poteaux, (exercice qui consistait à partir du point de penalty à toucher les montants des buts sur un tir) ce samedi 10 Avril restera gravé dans les mémoires des fans de Laliga Cameroun comme Hubert Boassen, Sous la supervision de Trésor Penku délégué Afrique centrale de La liga et le comité d’organisation qui a bien veillé au respect des mesures barrières.