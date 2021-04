CAMEROUN :: Revendications dans le Nyong et Kellé : Bot-Makak réclame un ministère :: CAMEROON

Cet arrondissement, l’un des rares bastions du Rdpc dans ce département, se sent un tantinet lésé du fait de n’avoir pas bénéficié d’un poste ministériel en 39 ans du ‘’Renouveau’’, toute chose que demandent tambour battant ses populations. Bot-Makak fait partie des arrondissements du Nyong et Kellé. Malheureusement, contrairement à certains, celui-ci n’a pas bénéficié jusqu’à présent, 39 ans après l’accession à la magistrature suprême du président, Paul Biya, d’un poste ministériel. Raison pour laquelle depuis quelque temps, les populations de cette localité multiplient des doléances à l’effet de voir l’un des leurs faire son entrée dans la prochaine combinaison gouvernementale qu’on annonce pour bientôt.

Bot-Makak étant resté depuis des lustres un bastion du parti présidentiel, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), cette réclamation est jugée donc légitime par ses ressortissants qui ne comprennent toujours pas pourquoi ils sont victimes de ce qu’ils appellent «la discrimination». Bot-Makak, ce n’est un secret pour personne, porte en haute estime le président de la République, chef de l’Etat, Paul Biya et le quotidien de ses populations repose sur un trépied : maintien de la paix, unité nationale et la promotion du vivre ensemble. «Ces hommes industrieux font montre d’une détermination sans pareille pour la préservation de l’unité, la paix et l’Indivisibilité du Cameroun ; la promotion du développement, le vivre-ensemble et la cohésion sociale», selon un homme politique camerounais.

Ceux-ci restent donc solidement attachés à ces valeurs si chères au Nnom Ngii. La recherche collective et consensuelle de solutions pour que le Cameroun demeure une nation fière de sa diversité et jalouse de son unité est également le leitmotiv de son élite.

Hommes politiques

Par ailleurs les hommes politiques n’ont de cesse de souligner le poids historique de cet arrondissement et sa position d’avant-garde dans le département du Nyong et Kellé, dans les différentes batailles engagées par le Cameroun en vue de la consolidation de son unité et la sauvegarde de son intégrité. «Bot-Makak est considéré comme un maillon essentiel du dispositif stratégique du parti (Rdpc ndlr) sur le plan régional et national, parce qu’on tient cet arrondissement comme la principale source nationale du Cameroun moderne», disait d’ailleurs un cadre de cette formation politique lors de l’une de sa tournée dans le Nyong et Kellé.

Ces populations escomptent donc du président de la République cet acte fort qui pourra contribuer, selon elles, à la réduction de la pauvreté et à les sortir de l’ornière du sousdéveloppement. Un acte qui devrait s’inscrire en droit fil de la politique du pays en vue de faire du Cameroun un modèle de démocratie où tous ses citoyens ont les mêmes chances sans considérations conjoncturelles. «Cet arrondissement compte donc tirer grand parti de la nomination de l’un de ses ressortissants, aussi bien au plan social que politique, ce d’autant qu’on pourra voir un regain d’intérêt pour le Rdpc par exemple, au moment où le parti de Cabral essaye de tout faire pour jeter du grappin sur tout le département du Nyong et Kellé», dixit une source.