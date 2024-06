CAMEROUN :: Deuxième Partie de la Crise Minsep-Fécafoot : Une Équipe des Lions, Deux Staffs Techniques :: CAMEROON

La crise entre le Ministère des Sports et de l’Éducation Physique (MINSEP) et la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) n’a pas encore trouvé de solution. La rencontre entre les deux parties n’a pas définitivement enterré la hache de guerre. Et pour cause, deux staffs techniques pour l’équipe nationale se sont retrouvés à l’hôtel Hilton de Yaoundé.

Pourtant, on avait jubilé après l’accolade à Yaoundé entre Marc Brys, entraîneur-sélectionneur, et Samuel Eto’o, président de la Fécafoot. À cette occasion, les deux adversaires d’hier avaient juré de regarder dans la même direction : « Nous avons le même objectif, c’est le plus important pour les millions de Camerounais. » Une liste dite consensuelle avait été publiée pour l’encadrement des Lions. C’était sans compter sur la ténacité de chaque camp en compétition pour la gestion de notre équipe nationale. Deux staffs se sont retrouvés à l’hôtel Hilton dans le cadre du regroupement des Lions, entraînant une confusion totale.

Le journal L’Indépendant parle d'un « Nouveau bras de fer ». En marge des violations des textes et engagements de l’État, du non-respect de la hiérarchie des normes dans la gestion de l’équipe nationale masculine senior de football, quel staff technique a définitivement été validé auprès de Marc Brys ? La persistance de deux staffs sème la confusion. Il s’agit d’une « Bataille de légitimité entre les staffs Fécafoot-Minsep ». Pour le quotidien Le Messager, alors qu’on croyait la crise entre la Fédération Camerounaise de Football et le Ministère des Sports et de l’Éducation Physique terminée avec la conférence de presse du patron de l’instance jeudi dernier, en présence de l’Inspecteur général des Services du Minsep, doublée de la publication en fin de soirée de la liste des membres de l'encadrement technique, administratif et médical de la sélection nationale fanion, la guerre est repartie de plus belle hier, dimanche 2 juin, lors de l’arrivée des joueurs au Hilton Hôtel de Yaoundé.

Dans ce nouveau clash Minsep-Fécafoot, « Les hautes instructions ont été respectées ». Le journal La Nouvelle estime que le maintien contre vents et marées du sélectionneur Marc Brys, adoubé par le chef de l’État, démontre que les hautes instructions du chef de l’État ont bel et bien été respectées. Bien plus, le dénouement heureux de la crise entre le Ministère des Sports et de l’Éducation Physique (Minsep) et la Fédération Camerounaise de Football (Fécafoot) est une preuve supplémentaire que Paul Biya tient fermement les rênes de la République. Un point de vue que ne partage pas le journal L’Élite de Yaoundé qui parle de « Main basse sur les hautes instructions de Paul Biya ». Le journal s’offusque : incapable de produire la moindre preuve, la moindre trace et se substituant de manière infractionnelle à l’administration de la Présidence de la République, qui est seule habilitée à transmettre les ‘’Très Hautes Instructions du Président de la République’’, le cartel de Tsinga, aidé par des comparses infiltrés au Palais de l’Unité, tente un passage en force pour retoquer un ‘’acte de Gouvernement présidentiel’’ avec le Oui dire…