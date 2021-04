CAMEROUN :: Easter Cup Patricia Berthelot : Les demi-finales commencent ce jour :: CAMEROON

Après son coup d'envoi ce mardi au stade de l'école de football des brasseries du Cameroun, la EASTER cup Patricia Betholod entre dans sa phase decive ce jour avec le début des demi-finales

A L'occasion de La troisième journée dans les deux poules qui s’est disputée jeudi avec l’écrasante victoire de l’EFBC sur Bamboutos FC (4-2) et le match nul entre Coton sport et Léopard Royal de Bertoua. La formation de l’Est a d’ailleurs profité de ce score de parité face à l’ogre du nord (1-1) pour assurer sa place dans le dernier carré. Best Stars de Limbé a aussi tiré profit de son succès contre Eding Sport de la Lékié pour récupérer la deuxième place qualificative dans la poule B, derrière l’EFBC qui a fait carton plein. La victoire de l’Union sportive de Douala face à Njalla Quan (2-3) n’a pas suffi pour qualifier les nassaras.

Coton Sport, premier de la poule A avec 7 points, croisera à 13h30 Best Stars de Limbé, au stade de l’EFBC. Le double tenant du titre tentera d’accrocher une victoire pour aller défendre son titre en finale, samedi prochain au stade annexe de Bépanda. Best Stars voudra créer la surprise afin de s’offrir sa première finale dans cette compétition. L’autre affiche de la demi-finale opposera l’EFBC à Léopard Royal de Bertoua. Décidée à remporter cette 6e édition de la Easter Cup, l’EFBC n’a pas droit à l’erreur face au petit poucet de Bertoua dont rien les effraie.

Avant les demi-finales, les matches de classement auront d’abord lieu.

A 10h00, le duel des derniers des poules : Njalla Quan croisera Bamboutos FC. Ensuite les troisièmes des deux poules se rencontreront : Union de Douala sera en face d’Eding Sport.