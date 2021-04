CAMEROUN :: MTN Cameroon désormais ''Imbattable''

L'opérateur de téléphonie mobile a présenté aux hommes et femmes de médias de la ville de Douala ce 5 Avril sa nouvelle campagne dénommée ''Imbattable avec MTN le réseau indomptable''

L'année 2020 a été une année compliquée pour plusieurs entreprises et MTN Cameroun n'en a pas été exempté toujours est-il que le réseau qui se veut numéro un au Cameroun a tout de même investi près de 20 milliards de francs CFA dans amélioration de ses infrastructures dans le but d'assurer une meilleure qualité de réseau à ses abonnés.

Cette nouvelle campagne affiche la supériorité des infrastructures de MTN Cameroon à travers réseau indomptable, parce que performant sur l’étendue de sa couverture, sa vitesse et sa qualité couvrant plus de 97% de la population au Cameroun par les technologies 2G, 3G+, 4G et 4,5G.Ce leadership établi de MTN permet à ses millions de clients d’être imbattables face aux défis quotidiens. Ils peuvent ainsi compter sur les meilleurs forfaits pour appeler leurs proches en toute quiétude et aussi longtemps que possible, et surfer sur internet à moindre coût, mais aussi à toute vitesse.

L'originalité dans cette campagne est que les abonnés de MTN Cameroon peuvent également profiter gratuitement de la messagerie 100% africaine Ayoba, recevoir de l’argent et effectuer des paiements en toute sécurité via MTN MoMo, l’unique plateforme certifiée GSMA en zone Cemac.

« Nous faisons certes du business, mais nous tenons surtout à apporter de la valeur à nos clients. Quand ils sont sur notre réseau indomptable, ils sont imbattables. D’où justement notre choix porté sur le capitaine-courage Rigobert Song pour être l’ambassadeur de cet état d’esprit. » explique le Directeur Général de MTN Cameroon, Stephen Blewett.

Ce footballeur charismatique est l’incarnation du courage, de la motivation, du leadership et de la persévérance en football et dans la vie. C’est pourquoi « Nous sommes heureux de travailler avec Rigobert Song sur cette campagne », a ajouté Stephen Blewett.

« En tant que footballeur en particulier et en tant qu’homme, les épreuves de la vie m’ont donné l’occasion de me surpasser pour réussir. Et parfois m’en sortir quand tout semblait perdu. J’y suis arrivé probablement parce que j’avais un esprit indomptable, mais aussi parce que j’étais accompagné de formidables personnes. Je suis séduit par la façon dont MTN accompagne les Camerounais tous les jours avec son réseau et ses services depuis des années et c’est un honneur d’être à nouveau associé à cette marque leader », affirme Rigobert Song à propos de sa nouvelle aventure avec MTN Cameroon.