CAMEROUN :: Assemblée nationale: le REPS engagé à booster le sport :: CAMEROON

L’équipe conduite par le député PCRN, Cabral Libii, aura la responsabilité de renforcer la bonne gouvernance dans la gestion du sport et des loisirs au Cameroun.

Désormais la chambre basse accordera une attention particulière aux activités du sport et des loisirs. En validant l’élection du député Cabral Libii en tant que président du Réseau des parlementaires pour le Sport (REPS), Cavaye Yeguie Djibril ouvre de nouvelles perspectives dans le management du sport. Il ressort du communiqué du 27 mars 2021 que le président de l’Assemblée nationale, par arrêté N°2021/020/AP/AN, modifiant et complétant certaines dispositions de l’arrêté présidentiel n°2015/13/26/AP/AN, du 29 décembre 2015 portant création du Réseau des parlementaires pour le Sport ( REPS), a validé l’élection de l’honorable Cabral Libii, à la fonction de président du Bureau exécutif dudit réseau à l’issue de l’Assemblée générale du 18 février 2021, « afin d’en assurer le fonctionnement et la coordination des activités ».

Missions du REPS

Contribuer à l’essor du sport pour mieux valoriser du Cameroun. Les missions du Réseau des parlementaires pour le Sport (REPS) sont entre autres:

le renforcement de la bonne gouvernance dans la gestion du sport et des loisirs en légiférant si besoin,

accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre des politiques cohérentes et équitables géographiquement et en prenant compte de tous les sports et loisirs,

assurer le suivi des activités des organisations sportives,

promouvoir les valeurs de l’olympisme sur toute l’étendue du territoire national.

Le REPS entend également sensibiliser les élus locaux et les collectivités territoriales décentralisées sur la nécessité d’intégrer dans leurs plans d’actions et de développement, une tranche budgétaire pour l’organisation des manifestations sportives.