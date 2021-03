CAMEROUN :: Carnet noir: Mort d'Alim Boukar le président du Conseil régional du Nord :: CAMEROON

Camer.be a appris avec regret, la mort du président du Conseil régional du Nord. Il s'appelait Alim Boukar.

La région du Nord Cameroun privée de son tout premier président de Conseil régional. Alim Boukar est mort dans la soirée du lundi 29 mars 2021. Selon des sources locales, le président du Conseil régional du Nord a perdu son dernier combat, face à une insuffisance rénale qui le tenaillait depuis plusieurs mois. Douanier à la retraite, Alim Boukar a été porté à la tête du Conseil régional du Nord, le 22 décembre dernier, après les élections régionales qui ont consacré la victoire de son parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais ( Rdpc ), le 06 décembre 2020.

Malheureusement, Alim Boular est le premier président de Conseil régional, à mourir, juste quelques mois après sa prise de fonctions. De culture islamique, Alim Boukar sera certainement inhumé d'ici les premières heures de la matinée, et selon les us et coutumes en vigueur chez les Mahométans.

Une profonde pensée pour sa famille, ses amis et connaissances.